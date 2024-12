MISTIČNI HOROSKOP DREVNIH DRUIDA PREDVIĐA: Stiže vrijeme za revolucionarne promjene, budite spremni za šanse koje se javljaju jednom u 100 godina!

Druidi su bili sveštenički red u zajednici starih Kelta i Gala, vrlo poštovani zbog svoje mudrosti. Bili su iscjelitelji i učitelji, a dosta pažnje su posvećivali elementima prirode pomno posmatrajući kretanje nebeskih tijela na osnovu čega su predviđali budućnost. Sunce, odnosno vatra kao njen simbol na Zemlji, smatran je božanskim simbolom pročišćenja, a prilikom predikcija gledali su položaj Mjeseca i zvijezda koji su im davali odgovore o budućnosti.

Za razliku od današnjeg, horoskop starih druida ima 14 znakova, od kojih 13 obuhvata 28 dana prema mjesečevim menama, dok je poslednji znak zapravo samo jedan dan, koji po verovanju, sadrži delić večnosti i smešten je između kraja i početka svega što nas okružuje. Srećna republika vam donosi koja tri znaka će prema druidskom horoskopu, imati najviše sreće i uspeha u narednoj 2025. godini, a novac će se slivati u njihov novčanik.

Bik – Bjela vrba

(15. april – 12. maj)

Tokom zime vi ne živite već životarite čekajući proleće u kome uživate svim čulima. Možda je to bilo tako ranijih godina, ali ne i 2025. Već sa prvim danima Nove godine svojom snagom i senzibilnom prirodom privlačite sjajne ljude i poslovne prilike koje će učiniti ovu godinu nezaboravnom. Saradnja sa ljudima koji imaju slične poglede na posao i život kao i vi, doneće vam napredak u karijeri kakav niste mogli ni da zamislite. Nemojte previše da se premišljate i ne dozvolite da vas vaša, prirodno usporena energija, omete u ispunjenju ciljeva. Otvorite četvoro očiju i maksimalno iskoristite svaku priliku. Ovakva godina dolazi jednom u 100 godina, zato ne gubite vreme već prionite na posao koji će vas vinuti u neslućene poslovne visine.

Lav/ Djevica – Leska

(5. avgust – 1. septembar)

Drevni Druidi su vjerovali da leska posjeduje natprirodne moći, a simbol je mudrosti. Ljudi rođeni u ovom znaku imaju ogromnu unutrašnju snagu, a još kad su ponijeti emocijama mogu planine “pomjerati”. Upravo emocije će biti vaš glavni pokretač u 2025. a da biste izvukli maksimum pratite svoju intuiciju i “unutrašnji glas” koji će vas najbolje voditi. Na polju posla neće biti naglih zaokreta, ali ćete iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec da se pomjerate ka vrhu da biste kraj 2025. dočekali na vodećoj poziciji u firmi. Shodno napredovanju imaćete i povećanje prihoda, koje će se možda činiti nedovoljnoi, ali kad se sve sabere biće to jedna lijepa cifra koja će vam popuniti budžet.

Vaga/Škorpija – Bršljan

(30. septembar – 27. oktobar)

Posle više godina marljivog rada dolazi vrijeme da taj rad i naplatite. da li će to biti unaprijeđenje i povećanje plate, ponuida za rukovodeće mjesto ili čak ponuda konkurentske firme koja prati vaš rad to ćete znati samo vi. U svakom slučaju naredna 2025. biće u znaku velikih i naglih promjena koje će biti odlične po vas. Osluškujte šta imaju drugi ljudi da vam kažu, razgovarajte sa bivšim kolegama koje ponovo žele da vas vide u svojim redovima zato što znaju da vrijedite. Ukoliko se odlučite za ovaj korak i promjenu posla ili firme biće to revolucionarne promjene za vas. Postavite svoje uslove i od njih ne odustajte. Nemojte biti skromni, ako vas baš toliko očajnički žele onda to treba i da plate, piše Srećna republika.

