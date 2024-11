Najgore žene rađaju se u ova tri horoskopska znaka: Teške su k’o crna zemlja i sebične

Žene rođene u ova tri horoskopska znaka vrlo teško ostvaruju ljubavnu vezu. Imaju takav karakter zbog kojeg im je teško opstati u zajednici.

Ako želite ljubav za cijeli život, to će s njima biti najteže, skoro nemoguće!

Ovan

Žene rođene u ovom znaku moraju kontrolirati i nadgledati svaki aspekt veze. Nije riječ o tome da vas ne poštuju kao osobu, to im je jednostavno priroda. Moraju sve isplanirati unaprijed i žele da svaki detalj u vezi bude na svom mjestu. Zbog svog samopouzdanja, na početku su vrlo zanimljive, ali to samopouzdanje vremenom prelazi u nadmoćnu prirodu koju je teško podnijeti. Neće dobro reagirati na nekog ko ih ugrožava, na osobu čija je ličnost intenzivna i moćna poput njihove. Najvažnije je imati na umu da one ne žele da im veza bude borba za dominaciju, prenosi novi.

Djevica

Postoji jedna stvar koja ljudima nije privlačna kod Djevica – njihova opsesivno kritička i osuđujuća priroda. Zbog svoje perfekcionističke filozofije, Djevice imaju nerealno visoke standarde. Očekivat će da budete više nego što jeste, i neće im biti žao što se loše osjećate jer ste iznevjerili njihova očekivanja. Smatraju da imaju pravo postavljati visoke standarde, a ako želite biti s njima, morate dati sve od sebe da ih ispunite.

Škorpija

Od svih horoskopskih znakova, žene u znaku Škorpije su jedne od najzanimljivijih i najunikatnijih. Posjeduju mnogo kvaliteta: pametne su, perceptivne, organizirane i odgovorne. Ono što im nedostaje je posvećenost. Rade stvari na svoj način i mrze kada moraju prilagođavati svoje želje. Potrebno je mnogo truda i posvećenosti da bi takva žena posvetila sebe vezi s vama. Većina muškaraca ostane razočarana.

Facebook komentari