Tri najsebičnija horoskopska znaka

Ovan

Ovnovi su poznati po svom nepokolebljivom samopouzdanju i uvjerenju da je sve moguće. Oni su prirodne vođe, ali to često znači da su spremni gaziti preko svega kako bi postigli svoje ciljeve, ne obazirući se na one koji se nađu na njihovom putu. Njihova strast i odlučnost su fascinantni, no često zaborave da bi ponekad mogli stati i pitati druge kako se osjećaju. Njihova sebičnost zapravo dolazi iz želje da postignu svoje ciljeve, pa im sve drugo postaje sekundarno.

Lav

Lavovi su poznati po svojoj ljubavi prema pažnji i uvjerenju da su rođeni za velike stvari. U svojoj potrebi da budu u centru pažnje, često zaborave da i drugi zaslužuju svoj trenutak slave. Rado će voditi glavnu riječ u bilo kojem društvu, a njihova sklonost dramatizovanju ponekad ih dovede do toga da cijela priča bude isključivo o njima.

Jarac

Jarčevi možda nisu glasni i samouvjereni poput Lava, ali njihova sebičnost leži u njihovoj ambiciji i posvećenosti poslu. Oni su majstori samokontrole i koncentracije, ali to često znači da će zanemariti prijatelje i porodicu ako misle da bi im to moglo stati na put prema uspjehu. Jarčevi su ozbiljni i vrijedni, što ih čini sjajnim radnicima, no kada se udube u projekt, zaborave na sve oko sebe. Jarac prvo misli na ono što je najbolje za njega, a svi ostali moraju čekati svoj red, prenosi Index.

