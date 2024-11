OVO SE DEŠAVA POSLIJE GODINU I PO DANA: Mars će u znaku Lava biti do 6. januara – Spremite se za sukobe, konflikte, strast, borbu i dominaciju…

MARS, planeta akcije, energije, snage, strasti, borbe, oružja, se.sualnosti, ljubomore i povreda, poslije godinu i po dana, ulazi u vatrenog, samouvjerenog, temperamentnog Lava, preko koga će prelaziti do 6. januara iduće godine, kada će se retrogradnim hodom vratiti u znak Raka, pišu novosti.

Čim uđe u peti zodijački znak ljubavi, djece, kreativnosti, sporta, 4. novembra, rano ujutru, Mars će formirati opoziciju sa Plutonom na 29. stepenu Jarca. Mars i Pluton upravljaju Ovnom i Škorpijom, znacima koji simbolizuju osvajanje, strast, rat, agresiju, fanatizam, transformaciju, regeneraciju. Ovaj aspekt će najviše osjetiti Rakovi, Jarčevi, Ovnovi i Vage rođene u trećoj dekadi i julski Lavove i januarske Vodolije.

Lav je znak ljubavi, djece, kreativnosti, sporta, lidera, a Jarac ambicije, ugleda, moći, politike, istrajnosti. Zato će i naglasak, za vreme trajanja ove opozicije, biti na tim oblastima, i to do sredine januara, a zatim od 8. do 28. aprila 2025. godine. Mars će se narednih sedam meseci šetati između Lava i Raka, pri čemu će od 7. decembra ove do 24. februara iduće godine, biti u retrogradnom hodu. Do kraja aprila 2025, tri puta ćemo se naći pod uticajem opozicije Marsa i Plutona, kada će se ove planete naći na istim stepenima suprotnih znakova, što će njihov uticaj učiniti mnogo jačim.

Prije nego što uđe u Lava, početak sedmice obilejžiće opozicija između Marsa na 29. stepenu Raka i Plutona na 29. stepenu Jarca, koja uoči američkih predsedničkih izbora najavljuje atmosferu punu konflikta, sukobljavanja, tenzija, polarizacije i protivurečnosti. Mars u Raku je oslabljen jer je to znak njegovog pada, ali se nalazi blizu stepena Marsove egzaltacije, pa je njegov uticaj veći čemu doprinosi i moćni Pluton iz Jarca.

Kada je poslednji put bio retrogradan u Raku (domovina, kuća, porodica), pre 17 godina, Mars (akcija, nasilje, povrede) je obrazovao opoziciju sa Plutonom (agresija, dominacija) na kraju Strelca (stranci). Pre toga, Mars je retrogradnim hodom prelazio preko Raka pre 32 godine, u periodu od 29. novembra 1992. godine do 15. februara 1993.

ROĐENI VOĐA

AKO vam je natalni Mars u Lavu, rođeni ste vođa, magnetski privlačni i vrlo atraktivni. Dominantni ste i volite da uvek budete u centru pažnje. Velikodušni ste, strastveni, samosvesni, odlučni, a svoju naklonost otvoreno pokazujete. Posedujete savršen osećaj za prostor tako da se odlično snalazite, gde god da se nađete. Ova pozicija Marsa, na zdravstvenom planu, može da donese probleme sa lupanjem srca, miokarditisom, kičmom.

Opozicija Mars-Pluton simbolizuje razaranje, dominaciju, nasilje, kriminal, brutalnost, fanatizam. Osobe sa ovim natalnim aspektom ne treba imati za neprijatelje, one ne umeju da se kontrolišu, ne plaše se opasnost i ne odstupaju od cilja. Ovaj aspekt, u zavisnosti od ostalih u horoskopu, pokazuje da li će se osoba naći u ulozi agresora ili žrtve. Kod profesionalnih sportista (borilačke veštine), ova opozicija može da dovede do fatalnih povreda.

Kada se Mars i Pluton nađu jedan nasuprot drugome, to upozorava na opasnost od hladnog oružja, sukoba sa policijom, hapšenja, zatvora. Ovaj aspekt donosi velike promene i na ličnom planu, a u kojoj oblasti će se one dešavati, pokazaće astrološka kuća koja zahvata znak Lava u vašem horoskopu. Na primjer, Mars u drugoj kući donosi finansijske krahove, u trećoj opasnost od krađe kola i saobraćajnih nesreća, u četvrtoj razdor u porodici i domu, rušenje kuće, u petoj probleme sa trudnoćom i djecom, u sedmoj razvod, nasilnog partnera, u 12. kući opasnost od zatvora…

