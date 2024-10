Uklonite masne mrlje i izbijelite kuhinjske krpe: Ubacite ovo u mašinu i blistat će kao nove

Ovakav način pranja krpa zapravo štedi i vaš budžet jer ih nećete morati često mijenjati.Ovakav način pranja krpa zapravo štedi i vaš budžet jer ih nećete morati često mijenjati.Ono što je još zanimljivije je da ih ne morate kuhati, ali ako ih nakon ovog postupka stavite u mašinu i dodatno operete na visokoj temperaturi, učinak će biti još bolji.

Šta vam treba?

veći lonac i 5 litara vode

1 kašika suncokretovog ulja

velika puna šolja sode bikarbone

1/2 šolje bilo kojeg deterdženta za pranje rublja

1/2 male kašike soli

Postupak:

Zagrijte lonac s pet litara vode da proključa, a zatim isključite šporet. U vodu dodajte suncokretovo ulje, zatim sodu bikarbonu, sol i prašak za pranje veša. Pomiješajte sve sastojke i u tu otopinu stavite prljave krpe. Poklopite lonac i pustite da se voda ohladi, savjetuje Dom&Dizajn. Ostavite krpe u otopini najmanje sat vremena. Potom ih možete izvaditi i oprati u mašini, no bit će još bolje ako ih potopite u čistu vodu i ostavite nekoliko sati pa onda ubacite u mašinu. Rezultat će vas iznenaditi. I najtvrdokornije mrlje će nestati,pišePresmedia

