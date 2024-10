Tri najneurednija horoskopska

NERED je dio svakodnevnog života mnogih ljudi, no neki pojedinci imaju poseban talent za stvaranje haosa. Bez obzira na to koliko puta pokušali organizirati svoj prostor, njihovi domovi se uvijek vrate u stanje potpune neurednosti. Razbacane stvari, prašina i odjeća koja leži posvuda – sve to može biti znak neurednog životnog stila, piše index.

Iako su neki ljudi prirodno uredni i vole imati sve na svom mjestu, drugi jednostavno uživaju u svom “svinjcu”. Ako se pitate tko su ti ljudi, astrologija nam može ponuditi zanimljive odgovore.

Blizanci

Blizanci su poznati po tome što imaju previše ideja i obaveza, a premalo vremena za organizaciju. Njihov um je stalno u pokretu pa su često neorganizirani i previše zauzeti drugim stvarima da bi posvetili pažnju čišćenju ili održavanju prostora urednim. Kaos im ne smeta – dapače, u njemu se često osjećaju najbolje.

Strijelac

Strijelci više vole putovanja i avanture, nego održavanje reda u kućanstvu. Njihova potreba za istraživanjem često rezultira neurednim životnim prostorom, jer ne žele gubiti vrijeme na brigu o sitnicama poput čišćenja.

Ribe

Ribe su sanjari koji žive u svom svijetu mašte i često su nesvjesne nereda oko sebe. Budući da su zaboravne kada je u pitanju organizacija, njihov prostor često je pretrpan stvarima koje nisu na svom mjestu. Više se brinu o emocionalnoj nego o fizičkoj čistoći, zbog čega žive u kreativnom haosu.

