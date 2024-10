Ova 3 horoskopska znaka se do kraja 2024. mire sa bivšim

Hajde da vidimo ko se to vodi onom “stara ljubav zaborava nema” i ko se miri sa bivšim partnerom do kraja 2024. Hoće li i to opstati? Evo šta kažu zvijezde za ova tri znaka koji sigurno ulaze u ponovni odnos sa bivšim.

Djevica

Za Djevicu nije bilo gotovo kada je raskinula i ona uspjela da izbaci svog bivšeg iz glave. Ima nedovršenih poslova, jednim dijelom želi osvetu, drugim želi izvinjenje, a trećim živi za intimni odnos pomirenja. Za Djevicu, bivši je poput napola pojedenog deserta koji stoji u frižideru, nemoguće ga je ignorisati i previše ga je lako uhvatiti. Barem nakon jednog kratkog, ali zadovoljavajućeg susreta, osjećat će se kao da su se zasitile i mogu biti sigurne da “on nije taj”. Svim “šta ako” pitanjima je došao kraj. Konačno će moći da spavaju noću, jer će taj jedan vatreni, ali isprazan susret zaista im reći sve što je već odavno trebalo da znaju, prenosi Avaz.

Strijelac

Strijelac se sprema da se vrati sa bivšem, a spojit će ih neko putovanje ili neki neprijatan trenutak. Strijelčevi su toliko ponosni, i tako tvrdoglavi, a ipak će pustiti da njihove emocije nadvladaju i završit će sa bivšim. Kada se smire i shvate da su oni bili krivci za raskid, doći će čas da podignu slušalicu ili učine romantičan gest da pokušaju da vrate svog partnera. Srećom po njih, njihova druga polovina je odavno shvatila neke od njihovih djetinjastih navika i očekivala je da će ovaj trenutak na kraju ipak doći. Nadamo se da će Strijelčevi uspeti da se saberu prije nego što stvarno zeznu stvari zauvijek.

Lav

Lav se sprema da se vrati svom bivšem jer hemija jednostavno nije bila ista ni sa kim drugim otkako je veza prekinuta. Oni traže udobnost i kompatibilnost, a ne blistavost te prve faze u kojoj svi pokušavaju da ih impresioniraju. Žele nekoga o kome već sve znaju. Lavovi znaju da mogu dobiti koga god žele samo tako samo što će biti u javnosti, ali postoji nešto tako zadovoljavajuće u povratku kući najboljem prijatelju što ne može ništa da zamijeni. Toliko žude za tim da se pitaju zašto su se stvari uopće završile. Kada ne mogu da se sjete odgovora, odmah dignu slušalicu.

