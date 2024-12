Amina Kajtaz se vratila u Mostar, bit će “sparing partnerica” Lani Pudar

– Imali smo vrlo intenzivnu 2024. godinu, tempo je bio strašno naporan. Lana je u 2024. godini uspjela osvojiti svjetsku i evropsku seniorsku medalju, iako je još juniorka te je tako jedina bh. sportašica u povijesti BiH koja je to uspjela učiniti u istoj godini.

Nastup na Olimpijskim igrama u Parizu nije prošao kako smo se nadali, ali to ne smije baciti sjenu na sve što je ona napravila u ovoj godini – kazao je na konferenciji za novinare Damir Đedović, predsjednik KVS Orka.

On je potvrdio kako se u Orku vraća Mostarka Amina Kajtaz, koja od 2022. pliva pod hrvatskom zastavom, a koja je višestruka rekorderka u raznim disciplinama i kategorijama.

– Nakon deset godina izbivanja ona se odlučila vratiti i biti dio tima, baš kao i Lana. Svjedoci smo da vrhunski sportisti idu iz Mostara i BiH, a ovdje imamo jedan sasvim suprotan primjer.

Ponosan sam što u klubu imam dvije plivačice i jedine sportašice iz Mostara koje su se uspjele u pojedinačnom sportu plasirati na Olimpijske igre – kazao je Đedović izrazivši nadu kako će sve ovo biti dodatna energija i poticaj izgradnji gradskog olimpijskog bazena.

Sparing partnerice

Plivačica Amina Kajtaz izjavila je kako je povratak u Grad na Neretvi za nju najbolje rješenje.

– Nedostaje mi obitelj i moj grad. Bila sam u stalnom kontaktu s trenerom Đedovićem i Lanom, razgovarali smo i donijeli odluku da je to najbolje rješenje i za mene i za Lanu.

Smatram da jedna drugoj možemo biti dobre kolegice, partnerice, ali i sparing partnerice. Mišljenja sam da to može rezultirati vrhunskim rezultatima, i Laninim, i mojim – poručila je Kajtaz.

Ovim potezom zadovoljna je i najbolja bh. plivačica Lana Pudar.

– Veoma sam sretna zbog Amininog povratka, to će veoma značiti i meni i njoj. U Mostaru nikada nisam imala sparing partnera, a generalno na Balkanu ne mogu imati boljeg partnera od Amine, koja je iz mog grada. Veliko mi je zadovoljstvo i sigurna sam da će to u narednom razdoblju donijeti još bolje rezultate – kazala je Pudar.

Komentirajući ostvarene rezultate u 2024., istaknula je kako je godina bila iznimno naporna.

– Osvojila sam svjetsku broncu u veljači i europsko srebro u lipnju, a Olimpijske igre nisu prošle kako sam se nadala. To me nije pokolebalo, nego me potaknulo da više radim na svojim nedostacima i da u narednom razdoblju radim još više. 2025. godinu nastavljamo punom parom, imat ćemo veliki broj priprema i fokus je na ljetnim natjecanjima. Imam U-23 europsko prvenstvo u lipnju, a zatim i svjetsko prvenstvo u Singapuru, na koji idemo i ja i Amina – kazala je Pudar.

Izgradnja gradskog bazena napreduje

Mostarski gradonačelnik Mario Kordić čestitao je Lani Pudar na ostvarenim rezultatima, a Amini Kajtaz poželio dobrodošlicu.

Što se tiče izgradnje gradskog olimpijskog bazen, gradonačelnik je kazao da je realizacija tog projekta konačno krenula željenim tokom.

– Zbog odabira lokacija na kojoj se gradi bazen imali smo izvjesne izazove, a nakon rješavanje toga pristupilo se samoj fazi izgradnje. Svaki dan napredujemo, trenutno smo u predviđenim rokovima i financijski nemamo nekih ozbiljnijih izazova.

Od federalne vlade očekujemo sljedeću tranšu koja je partner u ovome projektu, jer Grad Mostar ne bi mogao ovakav jedan objekt izgraditi u razumnom roku – kazao je Kordić.

Poručio je da projekt izgradnje olimpijskog gradskog bazena ni u jednom trenutku neće doći u pitanje, a otkrio je i datum do kojega bi bazen trebao biti završen.

– Investitor mi je dao informacija da će se do trećeg kvartala 2025. godine završiti svi konstruktivni radovi i tada bi trebali biti gotovi tenderi za opremanje bazena. Očekivanja da 2026. godine otvorimo taj objekt – izjavio je Kordić.

Do tada Grad Mostar će pomoći u poboljšavanju uvjeta na bazenu koji je u vlasništvu Sveučilišta u Mostaru, a koji plivačice koriste za treninge.

Nagrade za vrhunske rezultate

Predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić u svom je obraćanju naglasio kako podrška Grada Mostara treba pratiti vrhunske rezultate sportaša.

– To se mora učiniti kako bi rezultati bili nastavljeni i dugoročni, kako bi imali generacije koje će nastaviti ovu lijepu priču – poručio je Rahimić.

Podršku plivačicama uputio je i ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske kantona (HNK) Adnan Velagić.

– I Mostar i HNK imaju sportaše koji su vrijedni pažnje na svjetskoj razini i mi smo, kao ministarstvo, zainteresirani za podršku takvim sportašima. Nastaviti ćemo s podrškom i u proračunu za iduću godinu planirana su značajna sredstva kao nagrade za vrhunske rezultate – kazao je Velagić.

