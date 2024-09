Ako vam telefon stoji blizu kreveta evo šta vam se zapravo može dogoditi

Da li i vi držite telefon blizu kreveta?

Pametni telefoni su postali nezamjenjiv dio naše svakodnevice. Prate nas svuda – na poslu, u automobilu, čak i u kupatilu. Jedan od najkontroverznijih trenutaka kada nam je telefon u neposrednoj blizini je noć kada ležimo u krevetu. Da li ste se ikada pitali kako prisustvo vašeg pametnog telefona noću utiče na vaše zdravlje i blagostanje?

Na prvi pogled, nevino, zgodno i čak korisno, telefon na dohvat ruke. Ali kada se noću stavi pored kreveta, može postati tihi neprijatelj vašeg zdravlja. Kada zaspite s njim blizu, da li stvarno shvatate šta rizikujete? U nastavku otkrijte neke iznenađujuće istine koje bi vas mogle natjerati da drugačije razmišljate o svojoj noćnoj rutini.

Poremećaji spavanja: Da li vaš telefon sabotira vašu noć?

Dokazano je da plavo svjetlo koje emituju ekrani telefona negativno utiče na naš san. Ovo svjetlo utiče na lučenje melatonina, hormona koji reguliše san. Ako koristite telefon neposredno prije spavanja ili ga čak koristite kao budilnik, postoji velika šansa da ćete imati problema da zaspite ili se budite nekoliko puta tokom noći.

U nedavnoj studiji objavljenoj u Journal of Sleep Research, istraživači su otkrili da je izlaganje plavoj svjetlosti neposredno prije spavanja povezano s kraćim vremenom spavanja, lošijim kvalitetom sna i povećanom pospanošću tokom dana. Dugotrajno izlaganje može čak dovesti do hroničnih problema kao što su nesanica ili sindrom nemirnih nogu.

Pored fizičkih efekata na tijelo, prisustvo telefona u blizini kreveta može imati i psihičke posljedice. Sa stalnim pristupom e-pošti, društvenim mrežama i vijestima koje nas mogu preplaviti ili iritirati, teško je postići istinsku mentalnu relaksaciju prije spavanja. Korištenje telefona kao sredstva ‘opuštanja’ često dovodi do suprotnog efekta – napetosti i stresa, što utiče na kvalitet našeg sna.

Elektromagnetno zračenje: stvarna prijetnja ili neosnovana zabrinutost?

Jedan od aspekata boravka u blizini telefona noću o kojima se često govori je elektromagnetno zračenje (EMF) koje uređaji emituju. Iako se nauka u ovoj oblasti tek razvija, neki stručnjaci upozoravaju da dugotrajno izlaganje elektromagnetnom zračenju može uticati na naše zdravlje.

Da li EMF utiče na mozak?

Studije su pokazale da je dugotrajna izloženost elektromagnetnim poljima (kao što su ona koja emituju telefoni) povezana s poremećajima sna i promjenama moždanih talasa. 2011. godine, Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), koja radi u okviru Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), klasifikovala je elektromagnetna polja kao potencijalno kancerogena za ljude. Iako još nema čvrstih dokaza, to daje razlog za oprez.

Uticaj na produktivnost: Da li vaša noćna rutina sabotira vaš sljedeći dan?

Kada se ujutro probudimo, često odmah provjeravamo telefon. Mnoga istraživanja su pokazala da ovakvo ponašanje dovodi do “odvlačenja pažnje”, gdje prelazimo s jednog zadatka na drugi, a da se zapravo ne fokusiramo ni na jedan od njih. To može dovesti do smanjene produktivnosti tokom dana jer je naš um bombardovan informacijama od samog početka, što otežava fokusiranje na važne zadatke. Umor i smanjena motivacija

Ako vam telefon ne dozvoljava da dobro spavate noću, ujutro ćete biti neispavani i umorni. Ovo utiče na vašu motivaciju i sposobnost da rješavate zadatke. Bez obzira koliko je vaša kafa jaka, nesanica će se pokazati u svakoj aktivnosti koju radite.

Psihološka zavisnost: Da li je vaš telefon postao vaša noćna mora?

Nomofobija je termin koji opisuje strah od toga da ostanete bez svog mobilnog telefona. Ako otkrijete da ne možete zaspati bez telefona pored sebe, možda ste razvili oblik zavisnosti. Držanje telefona u krevetu može stvoriti lažni osjećaj sigurnosti, ali takođe može da vas drži budnim duže nego što biste željeli.

Telefoni nisu samo uređaji, već i alati za društvenu interakciju. Kada ih imamo u blizini kreveta, može nas ometati stalni tok obaveštenja, što doprinosi “strahu od propuštanja” (FOMO). To dovodi do stalne provjere telefona, što zauzvrat utiče na našu sposobnost da se opustimo i isključimo prije spavanja.

Savjeti za bolji san: Kako izbjeći zamku noćne tehnologije

Iako se može činiti da je telefon neophodan dio naše noćne rutine, postoje jednostavni načini da smanjite njegov uticaj na naš san:

Isključite telefon ili ga stavite u režim rada u avionu: Ovo će smanjiti vašu izloženost elektromagnetnom zračenju i spriječiti da vas obaveštenja ometaju dok spavate.

Koristite noćni režim ili filtre za plavo svjetlo: Većina pametnih telefona sada ima ugrađene filtre koji smanjuju količinu plave svjetlosti, što može pomoći u smanjenju njenog uticaja na vaš san.

Postavite telefon na drugu stranu sobe: Ovo smanjuje iskušenje da stalno provjeravate telefon, a takođe smanjujete izloženost elektromagnetnom zračenju.

Uspostavite večernju rutinu bez telefona: Probajte da čitate knjigu, slušate umirujuću muziku ili meditirate da biste se smirili prije spavanja.

Telefon kao tihi sabotera sna

Imati pametni telefon u blizini kreveta može zvučati kao zgodan izbor, ali njegov uticaj na vaše zdravlje i san nije zanemarljiv. Plavo svjetlo, elektromagnetno zračenje, psihološki stres i zavisnost od tehnologije samo su neki od faktora koje ova navika donosi. Iako može biti teško odvojiti se od telefona, posebno u doba stalne povezanosti, vrijedi razmisliti da li vam ovaj uređaj zapravo pomaže ili vas, naprotiv, lišava vašeg najdragocjenijeg resursa – zdravog i mirnog sna.

Unošenjem nekoliko jednostavnih promjena, možete vratiti kvalitet svog sna i poboljšati opšte blagostanje. Vaš san je važan, pa se uvjerite da tehnologija ne stane na put da se dobro odmorite, prenosi Novi.

