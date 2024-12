Vlada KS pronašla rješenje: Sutra isplata plaća na Univerzitetu u Sarajevu

– Tražili smo izjašnjenje službi koje su u procesu isplate plaća. Našao se model na koji način se mogu isplatiti plaće. Razgovaralo se zajedno s predstavnicima Univerziteta, odnosno njihovog tehničkog sektora, Sindikata UNSA-e i Vlade KS i to je upućeno prema Ministarstvu finansija KS – kazala je Mesihović za “Avaza”.

Dodala je su tri dana tražili tehničko rješenje, no da je to moglo biti riješeno na lakši način.

– Moglo se riješiti to da mi ne ulazimo u to gdje je nadležnost rektora, prerektora za finansije, jer nisu upisani u sudski registar. Mogli su to završiti traženjem mjere zaštite, koju iz nekog razloga nisu pokrenuli. To je bilo pravo profesora Zaimovića, on ga nije iskoristio. Na taj način su se mogli mnogi akti Univerziteta u Sarajevu rješavati, a mogao je Senat pokrenuti i izbor v.d. rektora, to bi isto bilo jedno od pravnih rješenja – kazala je Mesihović za “Avaz”.

Premijer KS Nihad Uk je za “Avaz” kazao da bi plaće trebale biti isplaćene sutra.

