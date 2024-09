Dnevni horoskop za utorak, 24. septembar: Bikovi, prošlost vam servira probleme, Ribe obratite pažnju na kičmu

Ovan

U ovom periodu pokrenite mnogo toga novog po pitanju vrednovanja sebe i svoje potrebe organizma. Ipak je važno da se opustite i pronađete ono što vas relaksira narednih nekoliko dana. Zdravlje je najbitnije.

Bik

Danas će da se baviti ljudima sa kojima odavno niste sarađivali to će vam biti opterećenje veliko. Probajte da kroz razgovor sve dovedete do jedne tačke koje nema dalje, a tiče se vašeg principa i vaših uslova saradnje.

Blizanci

Danas ćete biti previše okrenuti drugim ljudima jer to od vas zahtjeva poslovna situacija i vrijeme koje morate da posvetite njima. U odnosu sa partnerom možete pokazati svoje pravo lice odnosno svoju netrpeljivost zbog njegovih načina na koji se izražava.

Rak

Pokušajte da budete sebi bitni jer je to jedini način da dođete u prvi plan. Čuvajte se naglih emotivnih preokreta kada su u pitanju odnosi sa partnerom, jer partner ima potrebu da izražava sve ono što do sada nije. Zdravlje je veoma diskutabilno jer imate već neko vrijeme probleme sa alergijama.

Lav

U narednih nekoliko dana od vas će sve da zavisi pa se potrudite da budete što stabilniji u odnosu sa ljudima sa kojima sarađujete. U ovom periodu članovi porodice se žale na sve ono što do sada nisu smeli ili mogli jer su videli vašu emotivnu stranu. Zdravlje je odlično.

Djevica

Tvrdoglavo se ponašate i to će se negativno odraziti na vaše poslovne poduhvate narednih nekoliko dana. Osoba u znaku Jarca vam je velika poslovna inspiracija pa se potrudite da od te osobe mnogo toga i naučite i pozitivno usvojite. Zdravlje je promjenljivo.

Vaga

Danas ćete biti previše okrenuti svemu onome što se dešava drugima ne vama. To se može negativno odraziti na vaše poslovne zadatke pa se potrudite da budete efikasniji U tom smislu. Mogući problemi sa organima za varenje.

Škorpija

Danas ćete biti upućeni na ljude sa kojima ste poslovno bliski jer su to ljudi sa kojima možete da uspostavite mnoge bolje odnose za dalji period. Zdravlje je diskutabilno pa se potrudite da upoznate sebe mnogo bolje iznutra.

Strijelac

Danas je dan kada ćete donositi odluke veoma jednostavno zbog osećaja da sve što vam se dešava je sa nekim većim i višim razlogom. Osoba u znaku Ovna vam je velika poslovna prepreka ali ćete uspjeti kroz razgovor da sve to savladate.

Jarac

U krugu porodice dešavaju se neke stvari koje vam se baš ne dopadaju ali nemate način da to spriječite ili da na to utičete. Probajte da sve to sagledate iz nekog drugačijeg ugla i da sebe sačuvate u tome maksimalno. Osoba u znaku Ovna vam donosi jako zanimljive poslovne informacije do kraja dana.

Vodolija

Čuvajte sebe u ovom periodu posebno kada su u pitanju odnosi sa ukućanima jer zbog negativnog uticaja Marsa možete vrlo lako ući u sukobe koje ne očekujete. Poslovna situacija je stavljena zahvaljujući ljudima sa kojima ste poslovno povezani koji vas poštuju.

Ribe

Danas ćete biti previše emotivni ali to ne može da bude izgovor za neke stvari koje možete itekako dobro da odradite. Situacija u krugu porodice će biti stabilnija onog momenta kada naučite da sve što radite ima svoj cilj i svoju svrhu. Problemi sa kičmom, piše naj žena.

