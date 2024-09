Dva horoskopska znaka koja su pasivno-agresivna

Skrivaju svoje prave osjećaje, a svoju agresiju pokazuju kroz sarkazam, tihi tretman ili ignoriranje. Ako ste se pitali zašto su neki ljudi takvi, astrologija ima odgovore. Pasivno-agresivni ljudi često su rođeni u ova dva horoskopska znaka, piše index.

Rak

Rakovi su poznati po svojoj emocionalnoj dubini i senzibilnosti, ali tu i tamo se dogodi da njihova osjećajnost poprimi malo drugačiji oblik. Kada su povrijeđeni, a povrijediti Raka može i najmanja sitnica, nemojte očekivati da će vam to izravno reći. Umjesto toga, pripremite se za tihe tretmane, uzdahe i pogled koji govori: “Sve je u redu”, dok je zapravo sve samo ne u redu.

Rak će vam možda skuhati ručak, ali će pritom iznijeti priču o tome kako je nekada netko drugi cijenio njegov trud puno više nego vi sada. Ako ste imalo svjesni situacije, shvatit ćete da niste ušli u raspravu o ručku, već o osjećajima. No, oni neće to reći izravno. Natjerat će vas da se sami zapitate jeste li vi problem. I prije nego što se snađete, osjećat ćete se krivima zbog nečega što niste ni učinili.

Vaga

Vage su znak pravde, ljepote i ravnoteže. Uvijek traže harmoniju i sklad, ali kada se iznerviraju ili osjećaju nepravedno tretiranima, njihova pasivna agresivnost dolazi na scenu. One će vam se nasmiješiti i reći da je sve u redu, ali osjetit ćete da to zapravo nije istina. Njihova ljupka narav skriva vještinu suptilnog zamjeranja.

Vaga neće direktno reći da ste je povrijedili. Umjesto toga, iskoristit će priliku da spomene kako “nikad nije dovoljno dobra” ili kako “uvijek nekako zaboravite ono što njoj znači”. One su majstori podsvjesnog prijenosa krivnje, a sve to uz osmijeh i ležerno ponašanje. Ako ikada pomislite da Vaga nije svjesna svoje pasivne agresivnosti, razmislite ponovno – jer sve je to dio njenog šarma.

