Ovi znakovi će od početka septembra pokušati zdravije živjeti i biti fizički aktivniji

I dok neki odustanu nakon jednog dana, postoje horoskopski znakovi koji ustrajno slijede svoje ciljeve i ozbiljno shvaćaju brigu o svom zdravlju. Ove godine pripadnici tri horoskopska znaka odlučili su uzeti stvar u svoje ruke i krenuti na put prema zdravijem životu i većoj fizičkoj aktivnosti.

Ovan

Ovan je znak koji nikada ne radi stvari polovično, a kada odluči nešto, kreće u to punom snagom. Početkom rujna Ovnovi su odlučili preuzeti kontrolu nad svojim zdravljem i ozbiljno se posvetiti fitnesu. Obožavaju izazove i vole testirati svoje granice, pa nije iznenađenje da su odlučili započeti s novim fitness-režimom. Ovaj put neće stati samo na trčanju u parku, možemo ih očekivati u teretani, na planinarenju, bicikliranju i možda čak i u ponekom ekstremnom sportu.

Rujan za njih predstavlja novi početak, savršeno vrijeme za postavljanje novih ciljeva i izazova. Ovnovi će na društvenim mrežama dijeliti inspirativne fotografije iz teretane, praćene motivacijskim citatima. Ako se želite motivirati da se i sami pokrenete, samo zapratite nekoga rođenog u znaku Ovna.

Djevica

Od početka rujna Djevice su odlučile uvesti više ravnoteže u svoj život, a to uključuje zdravu prehranu i redovitu fizičku aktivnost. Ne očekujte da će samo improvizirati; one će pažljivo proučiti sve opcije, od planova prehrane do najboljih rutina vježbanja, kako bi osmislile savršen plan za postizanje svojih ciljeva.

Traže savršenstvo u svemu što rade, pa tako i u brizi o svom tijelu. Vole osjećaj da kontroliraju svoj život i znaju da zdrav način života nije samo stvar estetike već i unutarnje ravnoteže. Djevice će biti redoviti posjetitelji lokalnih tržnica, birajući najsvježije namirnice i testirajući najnovije recepte za zelene smoothieje. Osim toga, naći ćete ih i na satovima joge, pilatesa ili tai chija jer im je psihičko zdravlje jednako važno kao fizičko.

Jarac

Iako možda nisu najspontaniji znak kada je riječ o promjenama, kada odluče napraviti korak prema zdravijem životu, to rade s punom posvećenošću. Od početka rujna Jarci su odlučili uložiti u svoje zdravlje s istim entuzijazmom kojim prilaze profesionalnim ciljevima. Za njih je zdravlje još jedan projekt koji treba uspješno provesti.

Znaju da je za postizanje velikih ciljeva potrebno biti u najboljoj mogućoj formi. Njihova disciplina i ustrajnost znače da će se pridržavati svoga fitness-plana bez iznimke. Očekujte da ćete ih vidjeti u teretani u šest ujutro, vježbajući s ozbiljnim izrazom lica i bilježnicom u kojoj prate svaki napredak. Jarci vjeruju u snagu planiranja i organizacije pa, ako tražite nekoga tko će vas potaknuti da se držite svoga plana, pridružite se Jarcu na treningu – naučit ćete kako se ciljevi postavljaju i ostvaruju, piše index.

