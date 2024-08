Jednostavna metoda koja može pomoći: Ljekar tvrdi da su za dobar san potrebne ove dvije stvari

Ljekar James Alvarez nedavno je gostovao u epizodi podcasta Richarda i Izzyja Hammonda pod nazivom “Who We Are Now”, gdje je otkrio da je za kvalitetan san potrebno pored kreveta držati dvije stvari, a to su olovka i papir.

“Ako previše razmišljate naročito pred spavanje, pored kreveta držite papir i grafitnu olovku. Zašto grafitnu, a ne hemijsku? Zato što će grafitna olovka u većini slučajeva raditi i zato je ostavite pored kreveta kako biste mogli zapisati stvari o kojima razmišljate”, objasnio je, prenosi Klix .

On ističe kako uz sve zapisane misli, vaš um može odmoriti dok tonete u san.

“Sada je to izvan vaše glave, eksternalizirali ste ga i ponekad to stvarno pomaže da lakše zaspite. Shvatate da ga više ne morate držati u glavi, na komadu je papira, bit će tu za vas ujutro”, dodao je Alvarez.

Jedan od voditelja, Richard Hammond rekao da mu to ima smisla i dodao da to već praktikuje.

Ova taktika je izvrsna kada se usred noći probudite s nekom idejom. Naime, događa se da pomislite kako je nešto dobra ideja ili se jednostavno smislite neko rješenje o kojem ste dugo razmišljali pa sebi kažete da je sigurno nećete zaboraviti, a onda ujutro se ne možete sjetiti.

Facebook komentari