Kako očistiti bijele patike tako da izgledaju kao nove?

Kako čistiti bijele patike?

Bijele patike jedan su od klasičnih komada obuće koje možemo nositi u svim prilikama. One se uklapaju u gotovo sve kombinacije i u sve modne stilove. No, one s vremenom počinju gubiti svoj sjaj, potamne i na njima se počnu pojavljivati mrlje, pogotovo ako ih nosite svaki dan, piše Ljepota i zdravlje.

Čišćenje bijelih patika nije jednostavno, pa ljudi često svoje bijele patike odnesu na profesionalno čišćenje ili restauraciju. Jedno od rješenja jeste da to i sami radite s maramicama za čišćenje, spužvicama… ali to su sve privremena rješenja koja nemaju baš savršene rezultate. Uz to, učinoviti su samo na kožnom dijelu obuće, no što je s platnenim? Platnene patike se mogu prati u mašini za veš, a dok se za ostale modele to ne preporučuje.

Prije pranja patika u mašini za veš, prethodno bi ih trebalo iščekati suhom četkom kako bi se odstranila prljavština, zatim obrisati sredstvom za čišćenje, kao što je deterdžent za pranje veša, a potom se odstrane pertle i patike se stave u dvije odvojene platnene vreće, a zatim u mašinu za veš. Patike se peru na maksimum 20 °C te na opciji od 15 minuta. Nakon pranja, patike se trebaju sušiti na zraku.

Jedna od najsigurnijih načina za čišćenje vaših bijelih patika jeste vidjeti šta piše na njihovoj etiketi. Ako vaša etiketa na patikama zabranjuje pranje u mašini za veš, najnježnije pranje bit će ono na ruke. Pomiješajte blagi deterdžent s vodom i četkicom iščetkajte dijelove s tkaninom te unutrašnjost.

Bijele patike i trikovi za njihovo čišćenje

Kad je riječ o sredstvima za pranje bijelih patika, izbjegavajte izbjeljivače jer ih oni mogu oštetiti. Dobra alternativa za pranje je sok od limuna ili alkoholni ocat, kojima ćete iščetkati prljave patike. Tu je i mješavina sode bikarbone, bijelog octa i tople vode, kojom također možete odstraniti mrlje.

Viralni trik za čišćenje bijelih patika

Jedan od trikova za pranje bijelih patika postao je viralan i na Instagramu, a rezultat ove metode jesu patike koje izgledaju kao nove.

1. Četkanje sredstvom za čišćenje ili pastom za zube (bez ispiranja). Imajte na umu da su sredstva za čišćenje obično agresivnija i trebali biste ih izbjegavati.

2. Unutrašnjost patike i platnene dijelove poprskajte ili premažite tečnim praškom. Ponovno istrljajte četkom.

3. Ubacite u mašinu za veš i prekrijte ručnikom. Izaberite program za ručno pranje s temperaturom vode do 20°C (tako smanjujete rizik da se patike odlijepe ili oštete).

