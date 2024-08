Horoskopski znakovi koji su dvolični do srži: Lažiraju drame i vide samo svoje ciljeve

Dvolične ljude je teško uočiti, naročito jer su majstori manipulacija. Kada ste zajedno, oni tako lako dijele komplimente, a ljubaznost im je drugo ime. Hvale vas i pozivaju na kafe, ali kada im se ukaže prilika, tu su da prepričaju svaki djelić vašeg života i pretvore sve u trač. Upravo pojedini horoskopski znakovi podliježu takvim osobinama, prenosi Klix.

Prema astrolozima, možda ćete moći lako da identifikujete ove ljude na osnovu njihovih horoskopskih znakova, piše “MSN”.

Lav

Lavovi, uvijek puni samopouzdanja i šarmantni. No, oni su često i dramatični i vole da se poigraju različitim ulogama. Često vole da privlače pažnju bez da razmisle je li to pravi način. Ne treba vas čuditi da im je draže da vaš rođendan i zabavu pretoče u njihovu dramu.

Rak

Nježni, “lale horoskopa” i super-senzitivni. Ali, njihova osjećanja su uvijek na obrtu. Tako, Rakovi vole i da tračare o drugima iza njihovih leđa, ali ne nužno iz “podmuklih” razloga.

Riba

Kao i Rakovi, Ribe su zaglavljeni u emotivnom ringišpilu. Ali, Ribe su velike empate i rado će reći bijelu laž, da bi vam smirila osjećanja. Ali tako nastupa i dvoličnost, jer će željeti da budu ono što je vama najpotrebnije u tom trenutku.

Škorpija

Škorpije su uvijek privatne i pomalo mistične. Oni otkrivaju ono što žele da se čuje i vidi, a ostalo umiju da zadrže za sebe do kraja života. No, oni će često lagati da bi se sve odvijalo u njihovu korist. Oprostit će sami sebi što će vas možda nasamariti, ali će se truditi da to učine na “najbezbolniji način” po vas.

