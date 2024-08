Australija: Krokodil progutao muškarca

Hogbinu je pokušala pomoći njegova supruga i izvući ga iz rijeke, no i ona je počela kliziti niz korito, tako da je on odlučio da pusti njenu ruku. Policija Queenslanda je saopćila da je pronašla ljudske ostatke u krokodilu, a vjeruje se da je riječ upravo o 40-godišnjem Hogbinu iz New South Walesa. Identifikacija tek treba biti obavljena, javlja BBC.

Njegova porodica je u razgovorima za medije pokušala podići svijest o opasnosti koja vreba na pomenutoj lokaciji.

Tragedija se dogodila kada je nesretni muškarac, koji je otac troje djece, hodao po stazi na visini od oko pet metara iznad rijeke. U jednom trenutku je tlo popustilo, tako da je pao u rijeku i nije uspijevao izaći iz vode. Tu ga je napao krokodil dug 4,9 metara, koji ga je usmrtio,pišu Vijesti

Prošlog mjeseca je policija pronašla ljudske ostatke prilikom potrage za 12-godišnjom djevojčicom, za koju se vjeruje da je također postala žrtva krokodila. U aprilu je 16-godišnji dječak preminuo kada ga je napao krokodil.

