Pet zdravih navika koje zapravo usporavaju proces mršavljenja

Liječnica NHS-a i specijalistica za žensko zdravlje Sarah Jenkins navodi da su hormoni glasnici tijela te da oni međusobno komuniciraju kako bi kontrolirali sve, od plodnosti, težine, spavanja, menstrualnog ciklusa, apetita i gustoće kostiju kao i našeg nivoa stresa i mentalnog zdravlja.

Kada ključni hormoni poput kortizola, estrogena, progesterona, testosterona, melatonina i inzulina dođu u neravnotežu, to može dovesti do niza problema. Te neravnoteže mogu potaknuti različiti faktori poput autoimune bolesti, raka ili određenih lijekova, a ponekad do disbalansa hormona može doći kada praktikujete neke zdrave navike.

Ustajanje u rano ujutro

Iako ljudi koji rane, imaju više vremena za obavljanje zadataka i na taj način budu i fizički aktivniji u odnosu na druge, ponekad rano buđenje nije najbolja opcija. Ako ste kasno zaspali, bolje bi bilo da se ne budite rano ujutro.

Ključno je spavati između šest i osam sati svake noći za vaše cjelokupno zdravlje, ali posebno za održavanje hormonalne ravnoteže. Nedostatak sna može dovesti do povišenog nivoa kortizola i na taj način poremtiti druge hormone. Nedostatak sna također remeti nivo grelina i leptina, hormona koji kontrolišu vaše osjećaj gladi i sitosti.

Korištenje zaslađivača

Ako koristite zaslađivače kao zamjenu za bijeli rafinisani šećer, pripremite se da možda ne činite nikakvu uslugu svom probavnom sistemu. Neke studije pokazuju da bi umjetni zaslađivači mogli imati negativne učinke na crijevni mikrobiom. Čak i skromne količine neotama, derivata aspartama, mogu poremetiti zdravlje crijeva, prema studjiji koja je objavljena u časopisu Frontiers in Nutrition.

Flaširana voda

Iako pijenje flaširane vode može zvučati kao zdravija opcija u usporedbi s vodom iz slavine, mikroplastika koja se nalazi u tim bocama mogla biti prijetnja našoj hormonalnoj ravnoteži.

Hemikalije koje ometaju rad endokrinog sistema kao što su bisfenol A (BPA), ftalati i drugi plastifikatori su hemikalije koje mogu ometati tjelesne hormone i nalaze se u mnogim bocama za vodu za jednokratnu upotrebu.

Izbacivanje masti

Ishrana s niskim udjelom masti može značiti manje kalorija, ali može izazvati prazninu u vašim hormonima. Mnogi hormoni zahtijevaju masnoće za njihovu proizvodnju. Holesterol je vrsta lipida i mnogi hormoni, uključujući steroidne hormone, estrogen, testosteron i kortizol, proizvode se iz holesterola. Određene masti, naročito omega-3 masne kiseline, igraju važnu ulogu u smanjenju upale.

Svakodnevni treninzi visokog intenziteta

Intenzivni treninzi mogu biti korisni za tijelo, ali ako se pretjera, mogu naštetiti zdravlju hormona. Previše treninga visokog intenziteta bez odgovarajućeg oporavka može negativno utjecati na hormone i dovesti do hronično povišenog nivoa kortizola.

Povišen nivo kortizola tokom dužeg razdoblja mogu oslabiti vaš imuni sistem, čineći vas osjetljivijim na bolesti poput kašlja i prehlade. Također, primijećeno je da pretjerani trening može oslabiti funkciju štitne žlijezde. To može dovesti do smanjene proizvodnje hormona štitne žlijezde. Oni su ključni za metabolizam i regulisanje energije. Spori metabolizam otežava mršavljenje i održavanje razine energije, prenosi KLix.

