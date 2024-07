DNEVNI HOROSKOP ZA 30. JULI 2024: Bik bez koncentracije, Škorpiji šansa za zaradu, Vodolija napeta

OVAN

POSAO: Iako razmatrate da promijenite posao, osjećaj sigurnosti koje vam sadašnje mjesto pruža vam ne daje da se tako lako odlučite na taj korak, piše Najportal.

LJUBAV: Niste baš sigurni šta tačno osjećate prema svom partneru, ali nemate ni snage ni odlučnosti da sada išta rješavate.

ZDRAVLJE: Gubitak apetita.

BIK

POSAO: Usljed manjka koncentracije i prevelikog umora pravite više grešaka nego obično. Danas vam je jedan od lošijih dana.

LJUBAV: Osjećate kao da vam je partner jedini čvrst oslonac u životu. Obratite pažnju da ne počnete da se oslanjate na njega toliko da ga previše opteretite.

ZDRAVLJE: Problemi sa niskim pritiskom.

BLIZANCI

POSAO: Danas ćete imati poteškoća da dođete do informacija koje su vam potrebne zbog čega ćete se osjetiti isfrustrirano.

LJUBAV: Trenutno stanje u vašoj vezi vam odgovara i ne želite da bilo šta mijenjate. Vaš partner se slično osjeća.

ZDRAVLJE: Potrebno vam je više sna.

RAK

POSAO: Dobro ste raspoloženi i želite da raširite dobru atmosferu na svoje poslovno okruženje. Čeka vas jedan pozitivan dan na poslu.

LJUBAV: Ukoliko ste danas započeli novu vezu, ona će biti dugotrajna i veoma značajna. Možete se nadati lijepoj zajedničkoj budućnosti.

ZDRAVLJE: Osjetljiv predio zglobova.

LAV

POSAO: Danas ste napetiji nego obično i skloni naglim i nepromišljenim potezima. Pazite da ne ugrozite neki važan poslovni poduhvat.

LJUBAV: Voljena osoba kao da vam ukazuje sve manje pažnje, što vas povrijeđuje i čini otvorenijim za neku paralelnu vezu.

ZDRAVLJE: Moguća je ukočenost.

DJEVICA

POSAO: Danas će vam smetati monotona atmosfera i rutina kojom se sve radi. Pokušat ćete da napravite neke promjene.

LJUBAV: Ako ste u braku, možete da očekujete lijepo iznenađenje od svog partnera.

ZDRAVLJE: Provjerite nivo holesterola u krvi za svaki slučaj.

VAGA

POSAO: Danas ćete bez većeg pritiska obaviti i više posla nego obično. Dan vam je izuzetno povoljan na ovom polju.

LJUBAV: Moguće je da ćete spontano ostvariti neko poznanstvo koje će u daljoj budućnosti da preraste u značajnu vezu.

ZDRAVLJE: Odlično se osjećate.

ŠKORPIJA

POSAO: Ovo je dobar period za poboljšanje materijalne situacije. Moguće je da ćete imati više posla nego obično, ili ćete naći neku novu opciju da zaradite.

LJUBAV: Imate jako mnogo povjerenja u voljenu osobu i ona vas motiviše da radite na sebi da biste mogli da joj pružite istu podršku kao ona vama.

ZDRAVLJE: Izbjegavajte pretjeran unos šećera.

STRIJELAC

POSAO: Nagomilalo vam se previše posla od ranije, a i vaš umor se samo akumulira. Danas je najbolje da malo odmorite kako ne biste kolapsirali.

LJUBAV: Veoma ste zaljubljeni i misli o voljenoj osobi čine najveći dio vašeg dana. Jedino ste zabrinuti oko toga koliko je to uzajamno osjećanje.

ZDRAVLJE: Problemi sa glavoboljom.

JARAC

POSAO: Ne čekaju vas nikakve dodatne obaveze ili veliki preokreti. Na poslu će dan proteći krajnje mirno.

LJUBAV: Moguće je da vodite teške unutrašnje borbe sa sobom, ali ne želite da o njima iko zna. Pred drugima se pretvarate da je sve u redu.

ZDRAVLJE: Cirkulacija vam je malo slabija.

VODOLIJA

POSAO: Današnja atmosfera u radnom okruženju je prilično napeta i vi ste nervozniji nego obično.

LJUBAV: Moguće je da u vašem ljubavnom životu trenutno postoji više od jedne osobe, ali ni prema kome ne gajite baš iskrene emocije.

ZDRAVLJE: Povišen pritisak.

RIBE

POSAO: Moguće je da će doći do manjih promjena na radnom mjestu sa kojima nećete biti baš zadovoljni. Ipak one neće ostaviti nikakve trajne posljedice.

LJUBAV: Ako ste zauzeti, provest ćete lijep dan sa partnerom. Za one osobe rođene u ovom znaku koje su slobodne, danas je povoljan dan za nova poznanstva.

ZDRAVLJE: Ukočenost vas prati.

