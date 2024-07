Evo kako prati kupaći kostim

Nakon dugog dana na plaži i u moru, vaš kupaći kostim je, vjerovatno, spreman za pranje. No, prije nego što ga ubacite u veš-mašinu uz ostalo rublje, mogli biste naučiti kako se pravilno peru rukama.

Blagi prašak

Ako ga perete na krivi način, to, naravno, može uništiti materijal i lako možete ostati bez njega, a ako se radi o vama posebno dragom kupaćem, ipak je bolje na njega više paziti, prenosi Avaz.

Stručnjaci ističu kako pranje u veš-mašini može jako oštetiti materijal, umjesto takvog pranja, trebali biste oprati kostim ručno kako bi boje ostale postojane, a i kako bi materijal duže potrajao. Ako baš morate koristiti veš-mašinu kako biste ga oprali, koristite blagi prašak i vrećicu u koju ćete kostim staviti prije pranja.

Kako god prali kupaći, nikako ga nemojte stavljati u sušilicu za rublje, najbolji je način da ga objesite da se suši na zraku. Uz pravilno pranje, važno je i ne prati ga često kako bi duže trajao. Obično su napravljeni od rastezljivih materijala koji može izgubiti na postojanosti ako se često pere.

Često mijenjati

Još je jedna stvar dosta važna, a to je da kupaći operete čim ga sa sebe skinete kako biste isprali so ili hlor. Isto tako donji dio kupaćeg kostima ne želite na tijelu imati predugo, posebno ako je mokar jer ta tkanina, koja ne propušta zrak, može lako biti uzrok infekcija od upala do pojave gljivica. Stoga je važno mijenjati donji dio kupaćeg nakon svakog ulaska u vodu.

