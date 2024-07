Dosadne stjenice: Grizu i teško ih je eliminirati

Kada ste gosti nekog hotela uglavnom ne očekujete da vas nešto izgrize dok odmarate, ali je upravo to najčešći način kako da pokupite stjenice i čak ih donesete u svoj dom. Ovi sitni insekti poznati su po tome što su paraziti, hrane se ljudskom krvlju i kriju se u krevetima.

Izazivaju svrab

Stjenice najčešće grizu noću dok spavamo i ne stvaraju ozbiljne zdravstvene probleme, ali je dovoljno što izazivaju svrab i ostavljaju tragove ugriza. One su paraziti što znači da su im potrebni ljudski domaćini da ih snabdjevaju hranom, tačnije krvlju.

To su pljosnati, smeđi ili crvenkasto-braon insekti sa šest nogu, a odrasle stjenice su veličine sjemena jabuke (5-7 mm), mlade stjenice su bijele do žute boje i providne ako se ne hrane, a jaja su majušna, bisernobijele boje i veličine glave čiode.

Ako je jaje starije od pet dana, ima crnu tačku na sredini. Ženka polaže 200 do 500 jaja tokom života, tako da se čak i nekoliko stjenica u vašem domu mogu brzo pretvoriti u pravu vojsku.

Mogu bez hrane

Stjenice žive u svim uslovima koji im obezbjeđuju “udobnost”, od hotela sa pet zvjezdica do domova i stanova, spavaonica i skloništa. Ima ih u autobusima, vozovima, na brodovima i u svim krajevima svijeta. Tokom dana, stjenice se kriju u krevetu i oko njega, po šavovima dušeka i u njegovim federima, u okviru kreveta i uzglavlju, između jastuka, u spojevima fioka, u svim pukotinama i naborima predmeta u spavaćoj sobi ili blizu kreveta, duž uglova zidova, unutar ivica labavih tapeta i oko električnih utičnica.

U prosjeku, stjenice žive od šest mjeseci do dvije godine i hrane se svaka tri do sedam dana. Mogu da prežive nekoliko mjeseci do godine bez hranjenja.

Prepoznajte problem

Prvi očigledan znak je ujed, ako imate ugriz i želite da znate da li imate stjenice, provjerite da li se osjeća sladak, pljesniv miris i ima li crvenkastih ili braonkastih mrlja na posteljini, pidžami i drugim tkaninama, jer su to izlučevine ovih buba, tj. njihov izmet. Osim ovoga, dokaz da imate stjenice u domu su njihovi egzoskeleti (koji odbacuju nakon presvlačenja) i žive, pomalo spore jedinke u naborima posteljine i dušeka.

Stjenice mogu da se pojave u svakom, pa i najčistijem domu. Infestacije stjenicama su moguće čak i ako svoj životni prostor održavate besprijekornim.

Stjenice su odlični “autostoperi”, jer ulaze u kuću na prtljagu, presavijenoj odjeći, posteljini, korištenim dušecima i drugim upotrebljavanim predmetima namještaja i kutijama. Ako živite sa mnogo ljudi ili sa osobama koje mnogo putuju, u većem ste riziku da vam se u kuću usele ovi neželjeni gosti.

Simptom ujeda

Stenice ujedaju sva mjesta na koži, ali posebno ciljaju područja koja dolaze u kontakt sa krevetom, ruke, noge, zadnjica, lice, vrat.

Najčešći simptomi ujeda stenica su: svrab, koža koja podseća na bubuljicu ili osip, osećaj pečenja, blaga bol i nelagodnost.

Kao što uglavnom ne osjetite ujed komarca dok spavate, nećete osjetiti ni ujed stjenice koje također ubrizgavaju anestetik (izaziva utrnulost) i antikoagulant (zaustavlja krvarenje) u vašu kožu. Možda nećete primjetiti da ste ujedeni dok se ne pojave tragovi ugriza što može potrajati od jednog do nekoliko dana.

U rijetkim slučajevima, ugrizi stjenica mogu izazvati ozbiljne reakcije. Znaci ozbiljne, čak i po život opasne reakcije (anafilaksa) na ujede stenica su: otežano disanje, otečen jezik, plikovi, groznica, nepravilan rad srca, malaksalost.

Ujed stjenice nije uvijek isti, ali najčešći izgled ujeda stjenice uključuje podignute izbočine u liniji, cik-cak ili nasumično, kvržice nalik bubuljicama sa tamnocrvenim središtem koje okružuje koža svijetlija od normalne, okrugao plik sa bistrom tečnošću, koprivnjača u vidu nekoliko malih izbočina, često crvene ili ljubičaste boje. Kod nekih ljudi neće biti znakova ugriza, ili će se pojaviti u vidu tragova sličnih ujedima komaraca ili buha.

Razlog pojave

Stjenice putuju iz drugih zaraženih područja tako što se zakače za odjeću, torbe i prtljag ili bilo koju površinu koja je mekana ili tapacirana. Jednom kada stignu u vaš dom, stjenice putuju iz prostorije u prostoriju kako bi pronašle više površina za život, razmnožavanje i hranjenje.

Stjenice grizu jer su gladne i hrane se ljudskom krvlju tako što kožu probijaju rilicom koja podsjeća na slamku. Bube piju krv nekoliko minuta dok se ne napune, a onda se udaljavaju.

Kod većine ljudi, ujedi stenica ne izazivaju ozbiljne zdravstvene probleme i tragovi ugriza nestaju u roku od nekoliko sedmica. Ali, uvijek postoje i oni kojima ujed stjenice napravi pravi dar-mar na tijelu i u njemu. Osim uvećanih, otečenih, bolnih ugriza koji veoma svrbe, ostali zdravstveni problemi od ujeda stenica su: nesanica, anksioznost, infekcije kože.

Metoda liječenja

Najbolji način za liječenje ujeda stjenica su: pranje ujedenih regija sapunom i vodom i nanošenje kreme ili losiona protiv svraba. Ako je svrab jak i izaziva ekstremnu nelagodnost, ljekar može da prepiše jaču steroidnu kremu ili antihistaminike. Važno je da izbjegnete pretjerano češanje koje može dovesti do pucanja kože i infekcija.

Stjenica se možete riješiti na sljedeće načine: operite odjeću, čaršave i prekrivače vrelom vodom i sapunom, a zatim ih sušite na visokoj temperaturi. Sve predmete od tkanine na kojima su stjenice boravile možete i da zamrznete na najmanje četiri dana. Očistite dušek, opruge i sve dijelove namještaja tvrdom četkom, a zatim usisajte namještaj i sobu. U eliminaciji stenica će pomoći i paročistač na temperaturi iznad 55 stepeni Celzijusa,piše Avaz

Uvijek možete pozvati stručnjaka za eliminaciju ovih insekata iz doma.

Prevencija stjenica

Ujede stjenica možete spriječiti tako što ćete često pregledati dom da biste otkrili znake prisustva ovih parazita. Također možete smanjiti rizik od pojave stjenica besprijekornom higijenom, pogotovo ako često putujete.

Ako putujete, pregledajte svoju sobu da li ima znakova stjenica. Obavezno provjerite krevet (povucite posteljinu/pregledajte dušek) i sav tapacirani namještaj u hotelskoj sobi/prostoru za boravak.

Provjerite prtljag prije pakovanja za povratak kući. Kada se vratite sa putovanja, odmah operite svu odjeću toplom vodom i sapunom i osušite na toplom. Ako kupujete polovan namještaj, pregledajte ga i dezinfikujte prije unošenja u dom i korištenja. Isto uradite i u slučaju da kupujete garderobu koju je neko prije vas koristio.

