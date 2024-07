ZNATE LI DA POSTOJI 13. ZNAK ZODIJAKA? To su posebni ljudi, provjerite jeste li među njima

Horoskop navodno sadrži 13, a ne 12 znakova, kako odavno vjerujemo. Taj 13. znak nazvali su Zmijonosac ili Ophiuchus na latinskom Ophiuchus – onaj koji vlada zmijom, a njegova vladavina bila bi od 29. novembra do 17. decembra, između Škorpije i Strijelca.

Ovo zviježđe je prvi put zabilježio grčki astronom Ptolemej u 2. stoljeću, a prije dvije godine NASA je objavila na društvenim mrežama kako zapravo postoji i 13. znak horoskopa, iako su se odmah od toga ogradili, jer su ‘oni naučnici, a ne astrolozi’.

Govorili su o zviježđu Ophiuchus koji su Babilonci zanemarili kad su prije nekoliko hiljada godina izrađivali horoskop. Oni su u obzir uzeli 12 zviježđa u Zodijaku, a ne 13 koliko ih postoji, kazali su u NASA-i.

„Ljudi su u ta drevna vremena raspravljali o tome, trebaju li uzeti u obzir i 13. zviježđe ili ne. Na kraju su zaključili da je to beznačajno i nisu dirali postojeći horoskop,“ objasnili su.

Inače, zmije se od davnina povezuju sa liječenjem i liječnicima, iscjeljenjem pa neki smatraju kako ljudi rođeni u znaku Zmijonosca nogu imati iscjeliteljske sposobnosti.

Rimljani su to zviježđe povezivali s Asklepijem koji je naučio tajnu besmrtnosti gledajući kako jedna zmija liječi drugu ljekovitim biljem. Vjerovali su, također, da je bio Asklepija munjom jer nije želio da svi budu besmrtni, ali je kasnije odao počast njegovim dobrim djelima dajući mu posebno mjesto na nebu.

Babilonci su Ophiuchus povezivali s Nirahom, bogom koji je ponekad prikazivan s ljudskim gornjim dijelom tijela i nogama koje su bile zmije.

Pripadnike ovog znaka, osim iscjeliteljskih sposobnosti, krase snažan intelekt i iskrenost, ali i jaka seksualna privlačnost kojoj je teško odoljeti.

Po ovoj teoriji znakovi Zodijaka išli bi ovako:

Jarac – od 20. januara do 16. februara

Vodolija – od 16. februara do 11. marta

Ribe – od 11. marta do 18. aprila

Ovan – od 18. aprila do 13. maja

Bik – od 13. maja do 21. juna

Blizanci – od 21. juna do 20. jula

Rak – od 20. jula do 10. augusta

Lav – od 10. augusta do 16. septembra

Djevica – od 16. septembra do 30. oktobra

Vaga – od 30. oktobra do 23. novembra

Škorpija – od 23. novembra do 29. novembra

Zmijonosac – od 29. novembra do 17. decembra

Strijelac – od 17. decembra do 20. januara

Do promjene u broju znakova došlo je zbog promjene u položaju Zemlje, smatra Parke Kunkle, profesor astronomije iz SAD-a, pobornik je tvrdnje da su se zbog promjene položaja Zemlje promijenili i horoskopski znakovi.

„Zodijački sistem, zasnovan na informacijama starima 2000 godina’, potpuno je pogrešan. Zemljina klimava orbita znači da ona više nije poravnata sa zvijezdama na isti način kao kad su prvi put začeti znakovi Zodijaka tako da neki znakovi više ne odgovaraju svojim elementima“, kaže Kunkle, piše 24Sata.

