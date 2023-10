Krije mnoge tajne: Zbog čega je “ukleti grad” zakonom zabranio posjete nakon zalaska sunca

Mračni turizam, na engleskom “dark tourism”, način je putovanja u kojem se obilaze mjesta velikih tragedija, napušteni gradovi, opasna područja…

Jedna od lokacija koju vole da vide ljubitelji ovog malo drugačijeg načina putovanja jeste indijski grad Bangar, tačnije njegovi ostaci, jer je grad nekoliko stoljeća napušten, a o utvrđenju i ostacima naselja kolaju zastrašujuće priče i urbane legende. Čak postoje i table pored tvrđave koje upozoravaju da je zabranjen ulazak u historijsko područje nakon zalaska sunca ili prije izlaska sunca, piše Putni kofer.

Utvrđenje podignuto u 16. stoljeću

Centralno mjesto nekadašnjeg naselja je tvrđava Bangar, utvrđenje podignuto u 16. stoljeću. Nalazi se u indijskoj državi Radžastan, na oko 235 kilometara od Delhija, a najbliže naseljeno mjesto je Gola ka Bas. Do nekadašnje varošice ne vodi asfaltirani put, posljednja dva kilometra se morate voziti makadamom, ali mu se može prići i obići, što mnogi ljubitelji strašnih priča iz cijelog sveta ne propuštaju. Tvrđava se nalazi u podnožju brda, a oko nje se mogu vidjeti ostaci kraljevske palače, bare i stare kuće, a cio kraj je i danas dobro očuvan.

Grad je osnovan za vrijeme vladavine Bagvanta Dasa kao rezidencija njegovog drugog sina Mado Singa. Prema legendi, sadhu Baba Balnat, indijski duhovni vođa, živio je u oblasti tvrđave. On je zapovjedio da nijedna kuća u blizini ne bude viša od njegove. Prorekao je da će, ako senka neke druge građevine padne na tvrđavu, cijeli grad biti uništen. To se dogodilo kada je potomak princa sagradio palaču dovoljno visoku da baci sjenku na Balnatov dom. Na to je opsovao cijeli grad. Mnogi vjeruju da je sadhu Balnat sahranjen u gradu i da je njegovo prokletstvo i danas aktivno.

Priča o zlom čarobnjaku

Druga priča govori o čarobnjaku koji se bavio crnom magijom i zaljubio se u princezu koja je imala mnogo udvarača. Ponudio joj je ljubavni napitak koji će je, kako je vjerovao, natjerati da se zaljubi u njega. Ona je osjetila njegove namjere, odbila ga je i bacila napitak na veliki kamen, koji se odlomio, otkotrljao i pao na čarobnjaka. Prije nego što je umro, prokleo je cijelo selo, osudivši ga na uništenje i pustoš. Neki vjeruju da duh čarobnjaka i danas proganja grad.

