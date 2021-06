Čula glasove iz dječije sobe, mislila je da sanja: Ujutro pogledala snimak, a istina ju je dokrajčila

Kada je Heder Brou (34) iz Mičigena usred noći čula glasove kako dopiru iz dječje sobe, mislila je da sanja.

Poslovično paranoična po prirodi kada je riječ o kćerki Zoe (2), Heder ovog puta nije ustala iz kreveta, jer je sve u trenutku pripisala umoru, pošto je prethodnog dana radila smjenu od 13 sati.

Zato se okrenula na drugu stranu i nastavila da spava. Ujutro kada je otišla do kćerke u sobu, ona se igrala sa njenom majkom koja je takođe čvrsto spavala prethodne noći i ništa nije čula. Za svaki slučaj, Heder je poželjela da pogleda snimak s kamere i tu je doživjela najveći šok.

– Na kameri je bilo nepoznato žensko lice kako se šeta po sobi na prstima i gleda nešto ispod Zoinog kreveca. Pokušavala je da pomjeri krevetac, ali nije smjela, plašila se da će mi se dijete probuditi. Nešto se bosa stalno osvrtala ka prozoru, pričala je s nekim tiho. Frapirala sam se i pozvala policiju – rekla je Heder za lokalni list.

Policajci su mislili da je riječ o jednoj narkomanki iz kraja, ali je odbacila tu mogućnost kada je dobila informaciju da je ta osoba u zatvoru. Uslijedila je istraga koja je donijela zapanjujuće rezultate.

– Istina me je raznijela. Istina zbog koje sad razmišljam intenzivno o selidbi. Zahvaljujući kamerama na okolnim kućama, policija je identifikovala dvije žene koje su mi dolazile u kuću. Jedna od njih je zapravo stara vlasnica kuće koja je ovde živjela od 1999. do 2005. godine. Potom je kuća prodata porodici koja se iz nje prije mene odselila 2016. godine. Ta stanarka od prije dvije decenije bila je očigledno neki kriminalac koji je čuvao svoje stvari ispod pločica u toj sobi gdje mi je kćerka. Kako je bila više od 10 godina u zatvoru i to u nekoliko navrata, zato prije nije dolazila. Sada je došla po plijen, ali nije mogla da ga izvuče jer je krevet moje kćerke bio iznad tih pločica. Druga žena ju je za to vrijeme čekala napolju kod prozora – rekla je Heder.

Policajci su, kako su identifikovali osobe sa snimka, pomjerili krevetac u sobi njene kćerke i ispod pločica su našli kesicu sa lažnim pasošem, nekim prahom i novcem.

– Ne smijem ni da razmišljam šta je tu bilo. Samo znam da ću se najvjerovatnije preseliti ovog ljeta. Nije mi palo na pamet da neko može kroz prozor da uđe. Krivim sebe što sam nastavila da spavam. Ipak, policajci kažu da smo imale sreće, jer da sam ustala i otišla u Zoinu sobu, moguće da bi nas ta žena u strahu napala – dodaje Heder Brou, piše “Objektiv“.

