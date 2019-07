Misteriozni ruski krater star 250 godina za koji niko ne zna kako je nastao

Advertisements

Ovo nestvarno mjesto po imenu krater Patomsky otkriveno je u ljeto 1949. godine. Geolog Vadim Kolpakov iz Irkutska slučajno je nabasao na misterioznu pojavu u sibirskoj tajgi promjera 130 do 150 metara te visine od oko 15 do 80 metara, piše “Punkufer“.

Odmah je bilo jasno da je pronašao nešto što se ne može vidjeti svaki dan, a neočekivanoj pojavi nadjenuo je ime prema rijeci Patomsky u blizini kratera (iako nalikuje i na monumentalno orlovo gnijezdo iz zraka).

Zapravo, nije bio niti siguran što je pronašao. Iz daljine pojava je nalikovala na divovski rudnik, no znao je da ljudi nisu nikada radili tako duboko u tajgi. Potom se zapitao nije li riječ o arheološkom nalazištu, no naučnici su zaključili da stari Jakuti nisu znali graditi slične objekte.

Iako je Kolpakov pokušao organizirati pravu ekspediciju i istražiti to područje, nikad nije dobio financijska sredstva za to. Naime, u to vrijeme Rusi su bili predani traženju uranija za gradnju nuklearne bombe. Prva ekpedicija pokrenuta je nekoliko desetljeća kasnije, a jedan je član posade misteriozno umro od srčanog udara odmah nakon što se približio krateru, što do danas nije objašnjeno.

Kada su prve fotografije obišle svijet, ljudi su počeli teoretizirati o ovoj neobičnoj pojavi. Jedni su tvrdili da je krater Patomsky zapravo tajni gulag, a drugi su govorili da je nusproizvod misterioznih nuklearnih testiranja. Prikupljeni uzorci pokazali su da se na tom području bilježi tek slaba radioaktivnost, dok se uranij uopće ne može primijetiti.

Opovrgnuta je teorgija i o mogućem vulkanu, kao i mogućnosti da je krater posljedica pada meteora i velike sibirske eksplozije iz 1908. godine. Krater je, naime, star oko 250 godina. Što se zapravo dogodilo, niko ne zna. No naučnici i dalje istražuju.

Advertisements

loading...

Facebook komentari