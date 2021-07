Otkrila u novinama da joj muž ima JOŠ JEDNU porodicu: Čim je pročitala ovu rečenicu, znala je da je kraj

Zamislite da otvorite neke dnevne novine i u njima onako usput, neplanirano, otkrijete da vaš muž već 10 godina ima drugi život, odnosno porodicu.

Upravo to dogodilo se Ejmi Adison koja je na TikToku ispričala kako je otkrila da je suprug vara čitavu deceniju. Majka četvoro djece bila je ubjeđena da je pronašla ljubav svog života i da će uz nju dočekati starost.

– Nalazila sam se u kancelariji bolnice kada sam razvrstavala novine na stolu. U to vrijeme, pojedini listovi objavljivali su čestitke za rođendane, mature i vjenčanja. Pažnju mi je privukla lijepa čestitka za rođendan djeteta. U potpisu su stajali njegovi roditelji. Kako moj muž ima karakteristično ime i prezime koje ne srećete često, sledila sam se. Čim sam pročitala, znala sam da je to on. Imao je drugu ženu i dijete – rekla je Ejmi.

Sve se dogodilo sedam dana prije njene proslave desetogodišnjice braka. Ova medicinska sestra zaključila je da bi istog dana mogla da provjeri i putem krštenice djeteta da li je njen muž zaista njegov otac.

– Pogledala sam neke stare kartone i na sajtu bolnice sam pronašla dodatne potvrde za roditelje tog djeteta. U manjem gradu živimo. Postoje samo dva porodilišta. Šanse su bile 50:50 da ću muževljevu nevjernost odmah otkriti. To je bio moj muž, dobila sam potvrdu – rekla je Ejmi.

Ono što ju je dodatno pogodilo je da je njen muž imao još jedno dijete, devojčicu stariju dvije godine od tog dječaka.

– Smirila sam se i sačekala idealan trenutak da ga uhvatim na djelu. Često je imao ‘prekovremeni rad’ i ‘poslovna putovanja’. Čim mi je sutradan rekao da ima prekovremeni rad i da neće spavati kod nas, znala sam da ide kod druge porodice. Pratila sam ga i otkrila da je kod njih. Zato sam se spakovala za jedno veče, rekla djeci da idemo u posjetu baki i deki i napustila sam ga. U isto vrijeme sam spakovala i sve njegove stvari, ubacila ih u crne kese koje koriste za leševe i bacila sam mu sve pred vrata nove porodice – otkrila je na kraju Ejmi Adison.

Korisnici TikToka pohvalili su to što nije dozvolila sebi da u afektu odlučuje već se prethodno primirila. Neki su zaključili da joj se bivši muž očito dobro snalazio u paralelnom životu.

“Svaka mu čast, ako je 10 godina to krio. Za takvu vrstu prevare potrebno je da si rođeni talenat”, “Najviše mi je žao tvoje četvoro djece”, “Najbolji mi je bio dio sa crnim kesama. Bravo!”, bili su neki od komentara.

