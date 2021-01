Šetala supruga na povocu, pravdala se da joj je to pas

Ona je odlučila da ulicama Šerbruka, koji je od Montreala udaljen oko 150 kilometara, na povocu prošeta ni manje ni više nego svog supruga, prenosi “B92“.

Kako je objavila jedna kanadska novinarka na svom nalogu na Tviteru, policajac koji je zaustavio ženu i njenog “ljubimca” upitao ju je šta to radi, a ona mu je rekla da je to na povocu zapravo njen pas.

Ovim je pokušala da izbjegne zabranu kretanja za vrijeme policijskog sata, jer ta zabrana ne važi za ljude koji moraju da prošetaju svoje kućne ljubimce.

Policajac je izjavio kako je “stekao utisak da ga žena namjerno provocira”, i napisao joj kaznu u iznosu od 1.500 kanadskih dolara (oko 970 eura), koliko je predviđeno da se plati u slučaju kršenja policijskog sata.

News from Quebec:

I just confirmed with Sherbrooke police that a husband and wife were fined for walking after curfew with the man on a leash. The officer told me her defense was she is allowed to walk a dog after curfew.

They were fined $1500 each.@CTVMontreal @CTVNews

— Kelly Greig (@KellyGreig) January 11, 2021