Dok ju je varao, slao joj stroga pravila ponašanja kad izađe bez njega

Advertisements

Zoe Scholefield objavila je na Twitteru screenshot poruke bivšeg dečka koji joj je poslao uputstva za ponašanje, u slučaju da odluči da izađe s prijateljicama. Ima ih 12. Ono što su mnogi “na prvu” primijetili, jeste da je muškarac pravi “control freak”, odnosno, ima jaku i “otrovnu” opsesiju za kontrolisanjem, prenose mediji u regionu. Djevojka je uz objavu posta objasnila da je njen dečko sada bivši koji ju je, nakon opsesivnih uputstava za ponašanje, i sam prevario.

Njena objava na Twitteru podjeljena je 3.000 puta, a dobila je 35 hiljada “lajkova”. Njegova pravila bila su sljedeća:

1) Ne pleši kao striptizeta

2) Nemoj se previše napiti

3) Bez momaka, a ako ti neki momak priđe i počne da priča sa tobom, reci mu da imaš dečka

4) Pazi na svoje piće sve vrijeme da ti neko ne bi stavio nešto u njega

Tri naredne poruke su povezane s nekim nedavnim događajima, uz napomenu da s njom u sobi mogu biti samo njene tri prijateljice.

8) Pričaj mi sve sto se dešava i budi spremna da objasniš priče

9) Uvijek mi pošalji fotografije sprijeda i otpozadi da vidim kako si odjevena i kažem ti da li mislim da to možeš da nosiš ili ne

10) Čak i kad spavam šalji mi poruke da bi ih vidio ujutru

11)Ako nađeš vremena, pozovi me, najbolje preko video poziva, ali me svakako prije toga obavijesti da me namjeravaš nazvati

12) Ako budeš mogla, želim video sobe prije nego što odeš da spavaš da bi mi dokazala da niko drugi nije tu,piše Fokus

Mnogi su komentarisali da je ovakav način ophođenja sa djevojkom alarm za bijeg zbog opasnog opsesivnog ponašanja muškarca prema ženi. “Kontrola i opsesija nisu ljubav!”

Advertisements

loading...

Facebook komentari