Znate li zašto u hotelu najčešće nema paste za zube?

Šampon za kosu, regenerator, blazinice, papuče i ogrtač… samo su neke od hotelskih stvarčica koje uveseljavaju goste. Ali se rijetki hoteli pobrinu da gosti ne moraju nositi četkicu i pastu za zube. Zašto je tako i kako to da ćemo lakše dobiti čokoladicu na jastuku ili miniset za šivanje nego kalodont? Tim se pitanjem svojedobno zabavio novinar američkog magazina “Slate” Daniel Engber i zaključio da odgovor nije baš jednostavan.

Radi se o tome da gosti ne traže pastu za zube, a hoteli ne žele trošiti novac na neophodnu ponudu. Također, sapun za pranje ruku ili tijela se u nekim zemljama može tretirati kao osnovna higijenska potrepština, za razliku paste za zube koja zbog toga može imati višu stopu oporezivanja.

Visoka cijena, a nula luksuza

Prema nekim hotelijerima, pasta za zube jednostavno nije dovoljno privlačna da bi je uključili u cijenu noćenja i tako podigli nivo luksuza u sobama, a u jeftinim hotelima je nema jer je preskupa.

Također, pasta za zube nije uvjet za dobijanje hotelskih zvjezdica, niti je uključena u preporučeni paket proizvoda za higijenu i njegu koji sadrži sapun, šampon, losion, fen za kosu, set za šivanje i kapu za kupanje. Pasta za zube je tek preporučeni dodatak, ali nije obavezna.

“Hoteli nam mogu dati pastu za zube, ali to ne rade. Niko ne zna zašto i nikome nije stalo. Tako je oduvijek bilo i tako će uvijek biti. Ne dobijamo pastu za zube u sobama jer je ne tražimo; ne tražimo je jer nismo znali da možemo”, upozorava američki magazin. Ko zna, možda bi više hotela uvrstilo pastu za zube u ponudu kad bi je gosti počeli češće tražiti.

Facebook komentari