Zvonce na ogrlici mačke: Korisno ili iritantno

U mnogim prostorima gdje žive mačke, nježan zvuk zvonca može značiti samo jedno, mačka je u pokretu. Bilo da skače na kuhinjski pult u potrazi za poslasticama ili trči hodnikom u tri ujutro, zvonce će je odati. Ogrlice sa zvoncima su popularan dodatak među ljubiteljima mačaka širom svijeta, ali i dalje postoje kontroverze u vezi s tim da li je ovo bučno ukrasno sredstvo zaista potrebno ili možda čak štetno.

U nastavku donosimo razloge zašto ljudi često biraju ogrlice za mačke za zvoncem.

Zaštita divljih životinja

Jedan od najčešćih razloga za postavljanje zvona jeste zaštita prirode. Mačke koje borave vani često love male životinje poput miševa, ptica, vjeverica, pa čak i zmija. Iako to može biti korisno za kontrolu štetočina, istovremeno može imati negativan uticaj na lokalni ekosistem.

Prema jednoj studiji iz Engleske, zvonce na ogrlici može smanjiti broj uhvaćenih ptica i sisara za čak 50%. To znači da jednostavno rješenje poput zvonca može spasiti veliki broj života.

Lakše lociranje mačke

Zvonce može pomoći vlasnicima da znaju gdje se njihova mačka nalazi u svakom trenutku. Ovo je korisno u većim prostorima ili ako u kući živi osoba s oštećenim vidom, zvuk upozorava da je mačka blizu i sprječava moguće nezgode, poput slučajnog gaženja.

Da li je štetno?

Postoji zabrinutost da bi stalan zvuk zvonca mogao oštetiti sluh mačke. Međutim, stručnjaci sa Univerziteta McGill tvrde da nema razloga za brigu, zvonce proizvodi zvuk jačine 50 do 60 decibela, što je jednako tihom razgovoru. Budući da mačke reagiraju tek na zvukove iznad 80 dB, zvonce ne predstavlja prijetnju za njihov sluh.

Ipak, kod pojedinih mačaka, posebno onih koje su anksiozne ili osjetljive na zvukove, može doći do blagog stresa. U tim slučajevima, potrebno je posmatrati ponašanje mačke, ako pokazuje znakove nelagode, možda je bolje skinuti zvonce.

Razmislite

Zvonce na ogrlici može biti korisno, ali nije nužno za svaku mačku. Razmislite o sljedećem, ako vaša mačka izlazi vani, zvonce može zaštititi lokalnu faunu.

Ukoliko imate poteškoće s lociranjem mačke, zvonce je jednostavno rješenje, a ako je vaša mačka nervozna ili osjetljiva, bolje je izbjegavati dodatni izvor zvuka.

Najvažnije je da ogrlica bude sigurna, treba imati mehanizam za brzo otpuštanje u slučaju da se mačka negdje zakači. Kada se pravilno koristi, zvonce ne bi trebalo negativno utjecati na mačkinu dobrobit.

