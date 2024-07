Biden otvorio historijski NATO samit: Savez je danas jači nego ikad

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u utorak je najavio planove za isporuku nove protuzračne odbrane Ukrajini u govoru tokom otvaranja NATO samita, pružajući prijeko potrebnu podršku zemlji u kritičnom trenutku u njenoj odbrani od ruske invazije. Obraćajući se prisutnima iz Mellon Auditoriuma, Biden je kazao kako je NATO danas jači nego ikad u svojoj historiji.

U.S. President Joe Biden, Turkish President Tayyip Erdogan, Polish President Andrzej Duda, Estonia's Prime Minister Kaja Kallas, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Czech Republic's President Petr Pavel, Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and other officials pose for a family photo as they attend a NATO event to commemorate the 75th anniversary of the alliance, in Washington, U.S., July 9, 2024. REUTERS/Yves Herman