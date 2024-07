Biden poručio: Ostajem u utrci za predsjednika!

“Želim da znate da sam uprkos svim špekulacijama u medijma i drugdje, čvrsto predan ostanku u ovoj utrci, trčanju ove utrke do kraja i pobjedi Donalda Trumpa“, napisao je Biden u pismu koje je dobio CNN.

Biden je nastojao otkloniti sve veću zabrinutost oko svoje održivosti u pismo sročenom u čvrstom tonu, prenosi Klix.

“Pitanje kako ići naprijed postavlja se već više od sedam dana. I vrijeme je da to završi. Imamo jedan posao. A to je pobijediti Donalda Trumpa. Imamo 42 dana do Demokratske konvencije i 119 dana do općih izbora. Svako slabljenje odlučnosti ili nedostatak jasnoće o zadatku koji je pred nama samo pomaže Trumpu, a nama šteti”, zaključio je Biden. “Vrijeme je da se okupimo, krenemo naprijed kao ujedinjena stranka i porazimo Donalda Trumpa“.

Ovo je kritična sedmica za Bidenovu političku budućnost dok nastoji ublažiti sve intenzivnije posljedice nakon ponovnog zasjedanja Zastupničkog doma i Senata po prvi put od predsjedničke debate.

Predsjednik će ove sedmice nastaviti s obraćanjem demokratskim zastupnicima, rekao je zvaničnik kampanje za CNN. Utorak će biti posljedičan dan jer članovi trebaju održati planirani sastanak kokusa s Jeffriesom, a jedan je član rekao za CNN da predviđaju da je to dan kada će se brana slomiti.

Kongres se u utorak vraća u Washington po prvi put nakon rasprave 27. juna na CNN-u koja je izazvala široku zabrinutost oko Bidenove sposobnosti da osigura pobjedu demokratima u novembru i odsluži dodatne četiri godine na dužnosti.

