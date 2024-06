Počela gradnja najdužeg podvodnog tunela na svijetu

Danska gradi najduži podvodni tunel na svijetu, koji će je ispod Baltičkog mora spajati sa Njemačkom. Za nekoliko godina tunel Femarnbelt skratit će put trajektom od 45 minuta na samo sedam minuta vozom.

Denmark's Transport Minister Thomas Danielsen speaks next to Denmark's King Frederik during his visit to the Fehmarn Belt tunnel construction site to inaugurate the first tunnel element, at Roedbyhavn on the island of Lolland, Denmark, June 17, 2024. Ritzau Scanpix/Ingrid Riis via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.