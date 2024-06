Izraelci ubili sestru vođi Hamasa, evo šta im je poručio

Vođa palestinskog Hamasa Ismail Haniyeh saopštio je danas, poslije pogibije sestre, da nijedan dogovor koji ne garantuje prekid vatre i kraj izraelske ofanzive na Gazu “nije dogovor”.

