“POGRIJEŠIO JE I ZASLUŽUJE SVOJU KAZNU!” Otac osumjičenog za ubistvo dvogodišnje djevojčice šokirao izjavom – Policija sumnja na još saučesnika u ubistvu?!

Nestanak devojčice stare dvije godine i 5 mjeseci Raise Marije prijavljen je policiji u Doldžu u ponedjeljak u podne, a samo dan kasnije nejno tijelo je pronađeno bačeno u žbunju i šipražju u okolini porodične kuće.

Na tijelu je bilo vidljivih tragova nasilja, a obdukcijom je potvrđeno da je djevojčica izbodena oštrim predmetom, najvjerovatnije nožem, a potom i udavljena. Od samog starta za njeno ubistvo je bio osumnjičen njen petnaestogodišnji ujak, koji je u prvi mah negirao zločin. Pred policijom se predstavljao kao osoba sa smetnjama u sluhu i govoru, a zločin je priznao nakon 15 sati saslušanja.

Nikoli M. (15), koji se sumnjiči da je ubio svoju dvogodišnju rođaku u Dolžu, juče je određen pritvor do 30 dana, a maloljetnik je plakao kada je čuo odluku suda, prenose rumunski mediji.

Roditelji male Raise vjeruju da je tinejdžer imao saučesnike i da je njeno tijelo u jarugu naknadno bačeno, najviše zbog njegovih godina. Istražitelji su isključili ovu mogućnost!

Nakon saslušanja oglasio se i otac ubice.

– On je sinoć tužiocima iz javnog tužilaštva rekao da je istina, da ju je ubio. Pogriješio je, to je moje dijete, žao mi ga je, žao mi je zbog onoga što se desilo, i meni je žao za moju nećaku, ako je to uradio, zaslužio je svoju kaznu – kazao je Kristinel Gelmegeanu, otac zločinca.

Majka Nikole M., da podsjetimo, pokušala je da ga opravda u medijima.

– Rekao mi je da je nije poslije vidio… Samo joj je dao hljeb i ostavio u dvorištu i otišao je kod životinja – ispričala je majka.

Srbija Danas/Republika

Facebook komentari