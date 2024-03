Okončana talačka kriza u Nizozemskoj: Taoci oslobođeni, priveden maskirani muškarac

Završena je talačka kriza koja je trajala od jutros u nizozemskom gradu Edeu. Policija je dodala da je oslobođena još jedna osoba, a da je jedna osoba uhapšena te da ne mogu dati više informacija.

Firefighters gather in Eden, Netherlands, Saturday, March 30, 2024. Heavily armed police have cordoned off part of a Dutch town and say that multiple people are being held hostage in a building there. It is unclear how many people are being held. Police said in a message on X, formerly Twitter, that “at the moment there is no indication of a terrorist motive.” (AP Photo/Aleksandar Furtula)