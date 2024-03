Prvi takav slučaj: U SAD upucan policijski robot

Nakon što je Boston Dynamics predstavio svog robota Spot, javnost je ostala podijeljena oko njegovih impresivnih mogućnosti. Za jedne je to dokaz velikog napretka robotike i tehnologije, dok su ga drugi prozvali zastrašujućim robotskim psom. Spot se pokazao prilično koristan u brojnim industrijama, a zainteresirao je policiju i vojsku.

U nekim slučajevima, poput onog u Njujorku, policija je nakon početne testne faze odustala od korištenja Spota u svakodnevnoj službi jer je robot izazivao nemir među građanima. No u nekim specifičnim i opasnim situacijama, u kojima bi životi policajaca mogli biti ugroženi, ovaj se robot pokazao iznimno korisnim.

U svojoj službi koristi ga i Massachusetts State Police (MSP), a, prema objavi na stranici na Facebooku, njihov je robot nedavno – upucan. Kako naglašavaju na stranici Digital Trends, ovo je prvi put (barem koliko je poznato) da je neko upucao robotskog psa.

Nakon što je specijalna policija poslana na teren zbog dojave o naoružanom muškarcu zabarkadiranom u kući, on je na njih otvorio vatru. S obzirom na to da je situacija bila opasna i da su životi policajaca bili ugroženi, u akciji je iskorišten Spot, kao i dva PackBot 510 robota. Ovi roboti s kojima su policajci udaljeno upravljali poslani su u kuću kako bi locirali gdje se nalazi muškarac. Spot, kojem su u MSP-u dali ime Rosko (Rosco), poslan je u podrum kuće, no kada je htio otvoriti vrata, pojavio se osumnjičeni s puškom te je oborio robota i pobjegao na gornji sprat.

No ono što nije znao jest da Spot može sam ponovo ustati te ga je robot slijedio na gornji sprat, popevši se stepenicama. Kada je, na njegovo iznenađenje, osumnjičeni shvatio da je robot iza njega na stepenicama, ponovo ga je srušio i uperio pušku u Roskovom smjeru. Nakon toga je izgubljena komunikacija s robotom, objasnili su što se događalo iz policije.

Osumnjičeni je svladan nakon ispaljivanja suzavca te se predao bez otpora. Prilikom pretrage kuće Rosko je pronađen te se pokazalo da je upucan tri puta. To je, dakle, prvi put da je Boston Dynamicsov robot upucan u nekoj akciji.

Zahvaljujući tehnologiji, nije bilo potrebe za slanjem ljudi ili pravog psa u kuću, čime bi bili ugroženi njihovi životi. Rosko je poslan u Boston Dynamics, gdje će kompanija na njemu obaviti određena istraživanja, dok će MSP-u poslati novog robota kojeg će koristiti u budućim policijskim akcijama, piše Zimo.

