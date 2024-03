Za ubistvo sarajevskog ljekara Amerikanac osuđen na 30 godina robije

Luttrell Dwayne Allen (50) proglašen je krivim za ubistvo Ibrahima Lagumdžića (72) kojeg je fizički napao i udario prije dvije godine, a koji je od posljedica udarca i umro nekoliko mjeseci kasnije. Alen, koji se tokom pojavljivanja na sudu izvinio porodici ubijenog Lagumdžića, osuđen je na 30 godina zatvora i to nakon nagodbe sa tužilaštvom koja je postignuta u posljednjem momentu.

Uvjetni otpust

Prema ovog nagodbi, Alen mora da odsluži najmanje šest godina zatvora da bi uopšte stekao pravo za uvjetni otpust. Također mu je naloženo da isplati 150.000 dolara na ime restitucije imovine Ibrahima Lagumdžića.

– Iskreno mi je žao, nisam mislio da će se to tako desiti. Zaista mi je teško da živim s tim – rekao je Alen porodici Lagumdžića, koja je bila prisutna u sudnici.

Porodica Lagumdžić kaže da je otac žrtvovao sve da bi ih doveo u SAD. U ratnom Sarajevu bio je hirurg koji je spasavao živote. Ipak, žrtvovao je sve za svoju porodicu. Supruga i dvije kćerke došle su u SAD 1995. godine, a sljedeće godine došao je i Ibrahim. Sin je rođen nešto kasnije, u SAD-u. Međutim, u Americi, Ibrahim Lagumdžić nije mogao da nastavi da se bavi svojim pozivom, jer mu je sva dokumentacije izgorjela u Sarajevu.

Umjesto toga, radio je fizičke poslove zbog čega mu je stradala kičma. Vremenom je postao certifikovani medicinski asistent, a volio je ribolov i da djecu iz Waterlooa uči vještinama fudbala. Vremenom njegovo stanje se pogoršalo i više nije mogao da se kreće bez pomoći štapa. Ipak, način na koji je izgubio život je zapravo nevjerovatan slijed događaja.

Naime, još u maju 2020. godine on je ušao u raspravu sa ženom na parkingu na Michel Aveniji. Navodno, njih dvoje su se tada posvađali zbog saobraćaja i on ju je navodno udario štapom nakon čega je priveden. I, onda se dešava nevjerovatna slučajnost. Skoro dvije godine nakon toga, 7. marta, 2022. godine Lagumdžić je susreo istu ženu u kupovini i to u istoj prodavnici ispred koje su se i posvađali, pišu Nezavisne novine.

Pad na zemlju

Navodno, I Lagumdžić i spomenuta žena su prodavnicu napustili istovremeno. On je otišao prema svom automobilu, a ona je otišla do automobila u kojem ju je čekao suprug Dwayne Allen. U jednom momentu, Allen izlazi iz automobila, prilazi Lagumdžiću i udara ga.

Lagumdžić ja pao na zemlju, a Allen i žena su otišli sa parkinga, ostavljajući Lagumdžića na zemlji. Slučajni prolaznik našao je Lagumdžića i pozvao hitnu pomoć. Lagumdžić je tada pretrpio teške povrede, zbog kojih nije mogao da govori niti hoda. Međutim, stanje mu se vremenom pogoršavalo i umro je u augustu, 2022. godine od posljedica trauma koju je zadobio u incidentu iz marta te godine.

Allen je uhapšen tek u januaru ove godine, nakon čega je odmah podignuta optužnica. prenosi Avaz

