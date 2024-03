Ukrajina napala zapad Rusije, zapaljena rafinerija nafte, ima mrtvih

Dvoje ljudi poginulo je u ukrajinskom raketnom napadu na zapadu Rusije, a u posebnom napadu bespilotnim letjelicama zapaljena je rafinerija nafte u subotu, na drugi dan predsjedničkih izbora za koje šef države Vladimir Putin optužuje Ukrajinu da ih pokušava poremetiti.

A view shows what Russian Defence Ministry says is a destroyed tank of Ukraine-based armed groups after an attempted incursion into Russian territory at a border crossing between Russia and Ukraine near the village of Nekhoteevka in the Belgorod Region, Russia, in this still image taken from video released March 12, 2024. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.