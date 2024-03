Potop u pustinji: Milionski grad pod vodom, gromovi parali nebo, grmljavinska oluja pretovrila dan u noć VIDEO

Snažne grmljavinske oluje i obilne padavine sa poplavama pogodile su u prethodna dva dana pustinje na jugozapadu Azije, odnosno na Srednjem istoku.

Talas olujnog nevremena sa vrlo obilnim padavinama premeštao se preko jugoistočnih delova Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Predeli koje se nalaze u peščanij pustijnji dobili su vrlo obilne pljuskove, poplave i bujice, ali i snažne grmljavinske oluje.

Najintenzivnije grmljavinske oluhje dogodile su se na širem području Dubaija, gde je za nekoliko sati palo 56 litara kiše po kvadratnom metru, a prosek za celu godinu je 80 litara. Inače, kako je ovo područje pre nešto manje od mesec dana dobilo 40-50 litara u još jednom talasu oluja, vidimo da je u dva navrata za mesec dana palo više kiše nego za celu godinu.

Heavy floods due intense rainfall on the streets in Al Shamkha of Abu Dhabi, UAE ???????? (08.03.2024)

TELEGRAM JOIN ???? https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/jXnKyyg3Mo

— Disaster News (@Top_Disaster) March 8, 2024