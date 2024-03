Bivši šef NATO-a žestoko napao Scholza

U intervjuu objavljenomu švicarskom listu Neue Zürcher Zeitung, Rasmussen je u vezi rata u Ukrajini rekao: “Trebamo šefove država koji djeluju odlučno.”

Rekao je da se u ratna vremena ne može voditi državu slušajući javno mnijenje. “Treba nam puno odlučnija njemačka vlada. Kancelar Scholz je daleko prespor, daleko previše oklijeva. Ne ostavlja dojam lidera”, rekao je.

Njemački kancelar blokira isporuku krstarećih projektila Taurus Kijevu već mjesecima strahujući da bi se njima moglo gađati mete u Rusiji i eskalirati sukob. Neki u njegovoj vladi vrše pritisak da promijeni to stajalište. To je još jedan razlog zašto Njemačka nije dovoljno priznata kao država koja daje najveću financijsku pomoć Ukrajini nakon SAD-a, dodao je.

Scholz bi, po njegovu mišljenju, trebao biti više proaktivan. “Ne razumijem zašto Njemačka ne šalje Tauruse”, rekao je. Europa mora prijeći na ratnu ekonomiju i opskrbiti Ukrajinu sa svim oružjem koje joj je potrebno, naglasio je. “Moramo napokon shvatiti ozbiljnost situacije. Putin neće popustiti, osobito ne do izbora u SAD-u.”

Rasmussen se zauzeo da se Ukrajinu pozove u NATO što je prije moguće. “Ne znam hoće li se to dogoditi na samitu NATO-a u srpnju”, rekao je. “Ali želio bih se suprotstaviti argumentu da nije moguće početi proces pristupanja sve dok je Ukrajina još u ratu.”

Ustvrdio je da takav argument šalje snažan signal ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer “će on znati da jednostavno mora nastaviti rat unedogled kako bi spriječio da Ukrajina postane članica NATO-a”. “Želimo prekinuti taj začarani krug”, rekao je.

Rasmussen je bio premijer Danske, a sada je supredsjedatelj Međunarodne radne skupine o sigurnosnim pitanjima i euroatlantskoj integraciji Ukrajine

