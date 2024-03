PALIO JE MILIONE SAMO DA NJEGOVOJ MEZIMICI NE BUDE HLADNO: Eskobarova kćerka imala je sve, a evo kako danas živi

Pablo Eskobar, ozloglašeni kralj droge i podzemlja čije ime i dan danas izaziva jezu, a kod mladih kriminalaca divljenje, vodio je buran život koji je jezivo okončan.

Njegov ljubavni život nije bio ništa manje intrigantniji i šokantniji od “poslovnog”, a mnogi se pitaju kako je jedna žena mogla da bude sa ubicom i kriminalcem. Međutim, nije bila samo jedna žena, bilo ih je mnogo više, a detalji njegovog odnosa sa njima su neverovati.

Imao je ženu, imao je ljubavnicu, ali samo na jednu žensku osobu bio je slab. Dakle, samo je ćerka mogla da otopi njegovo hladno srce.

Manuela Eskobar, Pablova jedina ćerka, odrastala je bezbrižno bez obzira što joj je otac bio narko bos. Činio je sve da se njegova princeza oseća udobno. Bukvalno sve. Dozvoljavao joj je sve što poželi i pružao joj sve što je novcem mogao da joj kupi. Osim što je mogao da zadovolji sve materijalne potrebe svoje porodice, Eskobar bio je pun ljubavi, ali i brižan muž.

Eskobarova ćerka Manuela se najviše pojavljuje u pričama o njegovoj spremnosti da se ona oseća voljenom. Prema rečima njegovih bivših prijatelja, on nije oklevao da učini bilo šta za njeno dobro.

Jednom dok se porodica skrivala na planini Medelin, prema „Business Insideru“, Manuela se razbolela te su roditelji morali naći način da je zagreju. Eskobar je zapalio vatru koristeći ono što je imao pri ruci — novčanice u vrednosti od 2 miliona dolara, kako bi zaštitio dete od smrzavanja.

Pablo and Manuela Escobar(Daughter); Sebastian Marroquin (Son); Maria Victoria Henao (Wife) pic.twitter.com/tMoV6SJX1D — Narcos (@PaidNarcos) September 15, 2015

Međutim, to je bio daleko od najčudnijeg čina koji je ovaj požrtvovani tata preduzeo da bi usrećio svoju mezimicu. Kada je Manuela odlučila da želi jednoroga, Pabla čak ni stvarnost nije sprečila da joj nabavi jednog.

Kako naravno pravi jednorog nije dolazio u obzir, narko bos je naredio da se jedan „napravi“. Ljudi koji su radili za njega kupili su malog belog konja i počeli da smišljaju kako da ga obdare rogom tipičnim za mitsku životinju.

Posle ove fizičke traume, jadna životinja je umrla od infekcije.

Eskobar je jednom prilikom otišao toliko daleko da je naterao jednu od svojih ljubavnica da abortira njihovu bebu jer je obećao Manueli da će ona biti poslednje dete po njegovoj liniji.

NAKON SMRTI PABLA ESKOBARA SVE SE PROMENILO

Dok se sin Huan Pablo, danas Sebastijan Marokin, često pojavljuje u medijima i daje intervjue o svom ocu, s druge strane, njegova ćerka Manuela živi pod lažnim imenom i konstantnim strahom da će se otkriti ko je zapravo ona, i da bi za zlodela svog oca mogla da plati životom.

Manuela je, pre nego što je naučila da hoda, naučila da beži. Pošto je bila jedina ćerka Pabla Eskobara naučila je kako je to živeti pod svetlom miliona dolara, ali i kako je to živeti u mrklom mraku, prenosi sajt All thats interesting.

Naime, priču o životu Pabla svi znaju, kao i onu o njegovoj smrti. Ali njegova smrt nikako nije kraj priče o zloglasnom “Kralju kokaina”, već njen početak.

Kada je Pablo ubijen, njegova žena Marija Henao, ćerka Manuela i sin Huan Pablo uspeli su da se nastane u Argentini.

Marija je živela pod imenom Evgenija Henao Valjeo, a Huan Pablo pod imenom Sebastijan Marokin i 1999. godine uhapšeni su zbog falsifikovanja dokumenata i pranja novca. Zbog nedovoljno dokaza pušteni su na slobodu, a mnogi su se pitali samo jedno – gde je Manuela?

Manuela je za sada jedini član porodice Eskobar koji nikada nije privođen. Imala je jedva devet godina kada je njen otac ubijen i od tada za nju gotovo niko i da ne zna.

DEPRESIJA I BORBA ZA ŽIVOT

Kada su joj uhapšeni majka i brat, to je bila prva vest o Manueli posle više godina. Mediji su preneli da ona nije uhapšena s njima. Uskoro je “El Tempo” objavio da ona živi pod lažnim imenom Huana Manuela Marokin Santos u Buenos Ajresu.

Dok njen brat nema više nameru da se krije i piše knjige o životu Pabla Eskobara, Manuela živi kao samotnjak. Imala je nekoliko depresivnih epizoda i pokušaja samoubistava.

Izučava odnose s javnošću, ali se bori sa depresijom. Živi sa bratom i njegovom ženom koji se staraju o njoj. Huan Pablo je u poslednjem intervjuu rekao da Manuela živi u strahu da će joj se neko osvetiti zbog dela čoveka koga je jedva poznavala – svog oca i da će za njih morati da plati svojim životom.

Facebook komentari