Šta je norovirus koji se širi u SAD-u i koji su simptomi

Šta trebate znati o norovirusu i kako se zaštititi, pojašnjava se u tekstu New York Timesa.

Koji su simptomi norovirusa? Koliko traju?

Bolest obično uzrokuje povraćanje i proljev. Neki ljudi mogu dobiti groznicu, bolove u tijelu ili stomaku.

Obično se simptomi pojavljuju oko 12 do 48 sati nakon što je osoba bila izložena virusu. Većina ljudi zaraženih virusom ozdravit će u roku od jednog do tri dana. Ali norovirus može uzrokovati ozbiljniju bolest kod nekih pacijenata, osobito male djece i starijih ljudi. U rijetkim slučajevima može dovesti do hospitalizacije, pa čak i smrti. Ako mislite da imate norovirus i osjećate jaku vrtoglavicu, ili ako vam urin potamni ili uopće ne mokrite, trebali biste potražiti medicinsku pomoć, rekli su liječnici.

Kako se širi norovirus?

Budući da se bolest širi izravnim kontaktom s virusom, razvija se u sredinama u kojima su ljudi zbijeni zajedno, poput vrtića i staračkih domova. Također se možete razboljeti ako dodirnete kontaminiranu površinu, a zatim dodirnete svoja usta. Virus se također može širiti hranom ako zaražene osobe koje imaju male tragove izmeta na rukama rukuju hranom ili ako čestice povraćane tvari zaražene osobe padnu na hranu.

Kako biste spriječili infekciju, često perite ruke sapunom i vodom, što je efikasnije od korištenja sredstva za dezinfekciju ruku ili alkoholnih sprejeva, rekao je dr. Stuart Ray, profesor na Odjelu za zarazne bolesti na Johns Hopkins Medicine. “Brzo pranje ispod česme neće biti efikasno – stvarno se morate nasapunati kao da se čistite za operaciju”, rekao je dr. Ray.

Trebali biste prati ruke prije i poslije jela i nakon vožnje javnim prijevozom i izbjegavati dodirivanje lica što je više moguće. Ako voće i povrće pripremate kod kuće, pažljivo ga operite.

Mislite da imate norovirus. Šta učiniti?

Teško je razlikovati norovirus od drugih izvora trovanja hranom ili gastrointestinalnih problema jer simptomi mogu biti vrlo slični. Ako mislite da imate norovirus, izolirajte se od drugih ljudi što je više moguće. Zarazni ste čim se počnete osjećati bolesno i još uvijek možete prenijeti virus u prvih nekoliko dana nakon oporavka. Tokom tog razdoblja trebali biste biti posebno oprezni u vezi s higijenom ruku.

Hidratacija je ključna, osobito ako povraćate ili imate proljev više puta dnevno. Možda biste trebali uzeti i piće koje sadrži elektrolite ili soli za rehidraciju.

Najvjerojatnije ćete se osjećati bolje za nekoliko dana. Za većinu osoba, ova bolest prolazi prilično brzo, tvrde stručnjaci.

