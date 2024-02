Ruska policija odvodila građane koji su prosjedovali zbog smrti Navaljnog: ”Sad više nemamo nade za lijepu Rusiju u budućnosti”

Društvenim mrežama šire se videosnimke i fotografije stanovnika koji su diljem Rusije odali počast Alekseju Navaljnom nakon što se proširila vijest o njegovoj smrti. Strane agencije objavile su fotografije policije koja odvodi građane koji su se spontano okupili u Sankt Peterburgu kako bi odali počast Alekseju Navaljnom.

People gather at a makeshift memorial for late Russian opposition leader Alexei Navalny organized at the monument to the victims of political repressions in Saint Petersburg on February 16, 2024, following Navalny's death in his Arctic prison. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP)