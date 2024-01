Sudar dva britanska ratna broda kod Bahreina VIDEO

Postoji i snimka sudara koja se masovno dijeli društvenim mrežama. Čini se kako se brod Chiddingfold zabio u brod Bangor koji se nalazio uz samu obalu u bliskoistočnoj luci.

U incidentu nitko nije ozlijeđen, saopćilo je britansko Ministarstvo odbrane, odbivši komentirati prirodu sudara dok istraga traje. Dva se broda nalaze tamo u sklopu dugotrajne prisutnosti Ujedinjenog Kraljevstva u Zaljevu.

Let's check in on the mighty British navy…. ????

UK’s HMS Chiddingfold and HMS Bangor collided in Bahrain.#navy #yemen #houthis #unitedkingdom #royalnavy #HMSChiddingfold #hmsbangor pic.twitter.com/o8O2sGlShV

— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) January 20, 2024