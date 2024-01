SNIJEŽNO NEVRIJEME I POPLAVE HARAJU OD OBALE DO OBALE: MILION LJUDI BEZ STRUJE U SAD-U

Najmanje petoro ljudi je poginulo širom SAD.

Mediji su objavili da su smrtni slučajevi prijavljeni u Sjevernoj Karolini, Alabami i Georgiai.

Više od 1.500 letova odgođeno je ili otkazano do jutros u SAD.

Guverner Ron DeSantis proglasio je vanredno stanje u 49 okruga Floride, gdje su oluje odnijele krovove sa kuća i srušile dalekovode.

Do utorka je prijavljeno 12 tornada širom Floride, Alabame i Georgiae, koji su prouzrokovali značajnu štetu, a u nekim oblastima podstakli operacije potrage i spašavanja.

Više od 22 miliona ljudi bilo je u stanju uzbune zbog tornada.

U okrugu Houston, Alabama, jedna 81-godišnja žena je navodno poginula nakon što je tornado probio to područje, uništivši mobilne kućice i kamp-prikolice.

Jedna osoba je poginula, a dvije su teško povređene u Klermontu u Sjevernoj Karolini, saopštili su zvaničnici, nakon što je snažna oluja prošla kroz park mobilnih kućica.

Vozač je poginuo u okrugu Klejton u Georgiai, saopštili su zvaničnici, nakon što je drvo palo preko autoputa i smrskalo vozačev automobil.

A jednog čovjeka je u utorak ujutro nasmrt smrskalo srušeno drvo u Birmingemu, Alabama, izvjestila je lokalna stanica VVTM, pozivajući se na lokalne zvaničnike. prenosi Hayat

SKORO MILION LJUDI BEZ STRUJE

Gotovo milion potrošača u više od 10 saveznih država SAD ostalo je bez snabdijevanja električnom energijom uslijed snažnih sniježnih oluja na istočnoj obali, navodi se u podacima koje je objavio portal “Pauer autidžis”.

Portal navodi da su se najznačajniji prekidi napajanja dogodili u državi New York, gdje je 140.000 ljudi ostalo bez struje.

Prema pisanju portala, gotovo 105.000 potrošača ostalo je bez struje u Pensilvaniji, a više od 66.000 u Sjevernoj Karolini.

Više od 100.000 isključenja prijavljeno je u New Jerseyu i Michiganu.

Guverner New Jerseya Phil Murphy proglasio je vanredno stanje uoči oluje u utorak popodne, a zvaničnici grada New Yorka evakuisali su skoro 2.000 migranata smještenih u prostranom kompleksu šatora uoči predviđenih udara vjetra do 70 milja na sat.

Zajednice na obali reke bile su u srijedu poplavljene u najmanje jednom okrugu New Jerseya , izvjestio je CBS News New York.

A policija u Clintonu u New Jerseyu objavila je fotografije poplava u njihovom gradu na društvenim mrežama.

Nacionalna meteorološka služba upozorila je na moguće velike poplave u delovima Long Icelanda sa porastom nivoa mora do tri metra do srijede ujutru i mogućnost velikih i manjih poplava duž potoka i rijeka širom oblasti.

Najmanje 10 ljudi moralo je biti spaseno iz vozila zarobljenih u poplavnim vodama u okrugu Prins Džordž, Mearryland, a jedna je u kritičnom stanju, objavile su tamošnje vlasti na društvenim mrežama.

Oluja je srušila drveće i dalekovode, izazvala poplave i ostavila ljude bez struje širom Mearrylanda, javio je CBS News Baltimore. prenosi Hayat

