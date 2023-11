Zaharova: “Da li je zvanično rečeno da Izrael ima nuklearno oružje?”

Elijahu je 5. novembra izneo ideju o mogućnosti nuklearnog napada na Pojas Gaze, koju je kasnije odbacio kao “metaforičku” primedbu.

Zaharova je istakla da je ta primedba izazvala oštru reakciju širom sveta, prenosi TAS.

“To je pokrenulo veliki broj pitanja. Pitanje broj jedan: Da li to znači da smo čuli zvaničnu izjavu kojom Izrael priznaje posedovanje nuklearnog oružja. Shodno tome, sledeći set pitanja koje svako ima jeste: Gde su međunarodne organizacije, uključujući Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, gde su inspektori?”, navela je Zaharova za TV kanal Solovjev.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu suspendovao je sa sastanaka vlade na neodređeno vreme ministra baštine Amihaija Elijahua, zbog toga što je govorio o mogućnosti nuklearnog napada na Gazu, koju je ocenio kao “nezasnovanu na realnosti”, saopštila je premijerova kancelarija, prenosi b92.

Izrael nikada nije javno saopštio da sprovodi nuklearne probe, niti je javno potvrdio da poseduje nuklearno oružje, ali međunarodni posmatrači veruju da poseduje oko 80-90 bojevih glava, navodi “Gardijan”.

