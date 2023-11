Porodica premijera Škotske se vratila iz Gaze

Elizabeth El-Nakla i njenom suprugu Magedu, roditeljima Yousafove supruge Nadie bilo je dozvoljeno da napuste Gazu preko prelaza Rafah.

Premijer Škotske je potvrdio vijest na X, nekadašnjem Twitteru, i objavio fotografiju ponovnog okupljanja.

“Drago mi je što mogu reći da je moja porodica sigurna i da su se vratili kući.”

Neki od rođaka premijera Yousafa koji nemaju pasoše Ujedinjenog Kraljevstva ostaju u Gazi.

Mi smo, naravno, ushićeni, ali moj svekar je rekao, “Moje srce je slomljeno na dva dijela, i sa mojom mamom, sinom i unucima u Gazi.” Tada se slomio govoreći mi kako je bilo teško rastati se s njima, napisao je premijer Škotske.

“Naše misli ostaju sa onima koji ne mogu otići i zarobljeni su u ratnoj zoni. Nastavit ćemo dizati svoj glas za mir i zaustavljanje ubijanja nedužnih muškaraca, žena i djece u Gazi.

“Ovo je bilo traumatskih nekoliko sedmica. Ne mogu početi da vam govorim kakav je uticaj to imalo na Nadiju i našu porodicu, posebno na moju tazbinu. Siguran sam da će s vremenom ispričati svoju priču. U međuvremenu, tražimo da se poštuje njihova privatnost”, naveo je škotski premijer.

I am pleased to say my in-laws are safe and back home ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ

We are, of course, elated, but my father-in-law said, "My heart is broken in two, and with my mum, son & grandchildren in Gaza." He then broke down telling me how hard it was saying goodbye to them. pic.twitter.com/rJxccT6SkQ

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) November 5, 2023