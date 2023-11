Desetine hiljada ljudi se okupilo u SAD tražeći prekid vatre u Gazi: “Bidene, ne možeš se sakriti”

Demonstranti u Washingtonu u subotu su svoj bijes usmjerili na američkog predsjednika Joea Bidena, optužujući ga da je omogućio genocid nad Palestincima.

“Bidene, Bidene, ne možeš se sakriti; optužujemo vas za genocid”, skandirali su demonstranti.

Stručnjaci Ujedinjenih naroda upozorili su na rastući rizik od genocida u Gazi usred nemilosrdnog izraelskog bombardiranja enklave, koje je pokrenuto kao odgovor na Hamasove napade 7. oktobra na južne izraelske zajednice.

Konvencija UN-a o genocidu definira genocid kao “djela počinjena s namjerom da se uništi, u cijelosti ili djelimično, nacionalna, etnička, rasna ili vjerska grupa”, uključujući ubistva i mjere za sprečavanje rađanja.

Bidenova administracija je pozvala Izrael da “minimizira” civilne žrtve, ali je također insistirala na tome da ne povlači nikakve “crvene linije” o tome kako američki saveznik vodi svoje vojne operacije.

Biden je također zatražio više od 14 milijardi dolara pomoći Izraelu od Kongresa kako bi pomogao u financiranju trenutnog rata u Gazi, u kojem je ubijeno najmanje 9.488 Palestinaca, prema zdravstvenim vlastima u enklavi kojom upravlja Hamas.

Mnogi demonstranti na subotnjem skupu pozvali su na prekid američke pomoći Izraelu. Demonstracije su se protezale nekoliko blokova od Freedom Plaze, u blizini Bijele kuće, na istok prema američkom Kapitolu.

Novinari Al Jazeere su razgovarali s nekim od okupljenih.

Među njima je bila Nidaa, koja je rekla da njena porodica u Gazi proživljava stalno bombardovanje bez sigurnog mjesta na cijeloj teritoriji.

“Zaustavite rat. Zaustavite bombardovanje. Zaustavite ovaj genocid u Gazi – to je poruka broj jedan koju danas šaljemo i nadam se da će nas naša vlada poslušati. Nadam se da naši ljudi u Gazi, u Palestini općenito, znaju da smo mi ovdje. Nadamo se da će čuti naše glasove”, rekla je ona.

Huda Alkuraey, jemensko-američka aktivistica, otputovala je u Washington iz Južne Floride kako bi se pridružila protestu i izrazila je ljutnju na reakciju SAD-a i međunarodne zajednice na sukob.

“Palestinci nisu imali slobodu više od 70 godina. I vrijeme je da se naš glas čuje i počnemo govoriti svijetu da to nije u redu”, rekla je ona.

Među okupljenim je bio i aktivista David Horowitz, Jevrej, koji je naglasio potrebu za prekidom vatre, nazvavši pokolj u Gazi “odvratnim”. On je također kritikovao poziv Bidenove administracije na humanitarne pauze kao nedovoljne.

“Trebali bismo pozivati na prekid vatre, a umjesto toga oni govore o ‘pauzi’, koja zapravo nije zaustavljanje bilo čega. Pustiće kamione za snabdevanje, a onda će nastaviti borbu. To je eufemizam i javnost to ne razumije. To zaista nije prekid vatre”, podcrtao je.

Također je s novinarima razgovarala Siham Alfred, koja je preživjela Nakbu. Ona je kao dijete bila prisiljena napustiti svoj dom tokom uspostavljanja Izraela 1948. godine, a izrazila je strah od potencijalnog raseljavanja Palestinaca iz Gaze, osuđujući Bidena i druge zapadne lidere.

“Sramota, oni su rasisti. Oni ne vjeruju da su Palestinci jednaki Izraelcima. Nikada neću glasati za Bidena. On je kukavica i zločinac”, rekla je ona.

