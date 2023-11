SAD: Vjerujemo da Izrael ulaže napore kako bi pokušao minimizirati civilne žrtve

“Sjedinjene Države vjeruju da Izrael ulaže napore kako bi pokušao minimizirati civilne žrtve”, rekao je danas koordinator Vijeća za nacionalnu sigurnost za strateške komunikacije John Kirby.

Palestinians inspect the damage following an Israeli airstrike on the El-Remal aera in Gaza City on October 12, 2023. Palestine Israel Conflict 2023, Gaza - 12 Oct 2023,Image: 813208142, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Momen Faiz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia